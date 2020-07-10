Королівська родина повернулась до публічних виходів після тривалого карантину та дотримання умов ізоляції. Принц Чарльз разом з Каміллою вирушили з офіційним візитом до Бристоля. Під час розмови один з працівників супермаркету знепритомнів просто перед принцом Уельським.

Вчора, 9 липня, принц Чарльз разом з дружиною Каміллою відвідали дистриб'юторський центр торговельної мережі Asda. Офіційний візит подружжя не обійшовся без курйозів. Як інформує Daily Mail, британець, який працює в одному з супермаркетів, знепритомнів просто перед сином королеви Єлизавети ІІ.

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Принц Уельський та герцогиня Корнуольська у Бристолі особисто подякували 700 працівникам, які забезпечували населення Південно-Західної Англії продовольчими товарами під час спалаху коронавірусу. Багато з них відклало відпустки й працювало понаднормово, щоб впоратися зі зростанням попиту в супермаркетах.

Працівник супермаркету знепритомнів перед принцом Чарльзом

Проте особиста зустріч британців з представниками королівської родини набула розголосу у світовій пресі через курйозний інцидент. Один з працівників втратив свідомість просто перед принцом Чарльзом. Вони люб'язно спілкувалися, аж раптом чоловік захитався й знепритомнів. Принц Уельський хотів допомогти йому піднятися, проте швидко відступив назад й продовжив розмову з наступною працівницею супермаркету. У цей час поряд з чоловіком були охоронці Чарльза та його колеги.

Працівник швидко отямився, адже діалог з Чарльзом продовжив за кілька хвилин. Невідомо, чи то розмова з нащадком британського престолу, чи то проблеми зі здоров'ям повпливали на втрату свідомості.

Британець знепритомнів перед принцом Чарльзом: дивіться відео онлайн