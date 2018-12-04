Британська елегантність: Емма Уотсон зачарувала мережу звабливими чорно-білими фото

Британська актриса Емма Уотсон, яка зіграла Герміону у серії фільмів про Гаррі Поттера, знялася у стриманій та водночас спокусливій й елегантній фотосесії.

Нові фото Емма опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Уотсон знялася в об'єктиві популярного фешн-фотографа Картера-Боумена. Незважаючи на значну популярність акторка веде досить не надто публічний спосіб життя. Відтак кожне нове фото є сюрпризом для шанувальників творчості Емми.

На знімках зірка "Гаррі Поттера" постала у двох сукнях – чорній з оголеною спиною та довгій молочній, яке підкреслило струнку фігуру Уотсон.



Емма Уотсон / Instagram @emmawatson



Емма Уотсон / Instagram @emmawatson