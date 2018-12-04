Британська елегантність: Емма Уотсон зачарувала мережу звабливими чорно-білими фото

671
Емма Уотсон
Емма Уотсон / www.gettyimages.com

Британська актриса Емма Уотсон, яка зіграла Герміону у серії фільмів про Гаррі Поттера, знялася у стриманій та водночас спокусливій й елегантній фотосесії.

Нові фото Емма опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:В атласному костюмі і босоніжках з хутром: Єва Лонгорія похизувалася пишними формами на саміті

Уотсон знялася в об'єктиві популярного фешн-фотографа Картера-Боумена. Незважаючи на значну популярність акторка веде досить не надто публічний спосіб життя. Відтак кожне нове фото є сюрпризом для шанувальників творчості Емми.

На знімках зірка "Гаррі Поттера" постала у двох сукнях – чорній з оголеною спиною та довгій молочній, яке підкреслило струнку фігуру Уотсон.

Емма Уотсон
Емма Уотсон / Instagram @emmawatson

Емма Уотсон
Емма Уотсон / Instagram @emmawatson

Теги: LifeStyle Мода Кіно Емма Уотсон
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Введення у храм Пресвятої Богородиці: прикмети та що не можна робити в цей день
3 грудня 21:02 Введення у храм Пресвятої Богородиці: прикмети та що не можна робити в цей день
8202
Ханука: що це за свято і як його відзначають
2 грудня 11:32 Ханука: що це за свято і як його відзначають
5458
Брітні Спірс – 37: найпопулярніші пісні секс-символа "нульових"
2 грудня 10:10 Брітні Спірс – 37: найпопулярніші пісні секс-символа "нульових"
1877
M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
1 грудня 10:02 M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
3973
Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
30 листопада 14:03 Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
Олена Булан 2353
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
29 листопада 10:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 6656
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук