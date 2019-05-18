У суботу, 18 травня, весь світ із захватом спостерігає за фіналом Євробачення-2019. Однак скандальні новини, які стосуються шоу, не припиняють з'являтись у ЗМІ. Так, замість Вєрки Сердючки в одному з популярних видань красувався прихильник, який вбрав її образ.

Про неприємний інцидент розповів співак Андрій Данилко, який виступає в образі знаменитої Вєрки Сердючки. На своїй сторінці в Instagram артист звернув увагу журналістів видання The Sun на скандальну помилку.

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У своєму матеріалі про запрошеного гостя Євробачення-2019 вони використали фото "фейкової" Вєрки Сердючки. Журналісти завантажили знімок із Getty Images, однак не перевірили його на достовірність. Відтак замість Вєрки Сердючки новину прикрашало фото прихильника, який відтворив образ української зірки.

Шановне видання The Sun! Чи можете ви перевіряти фотографії, які використовуєте? Це не Вєрка Сердючка на знімку, а прихильник у саморобному костюмі. Дякуємо! І ми теж любимо вас!

– написав обурений Андрій Данилко.

Наразі журналісти не прокоментували скандальну помилку та публічно не вибачились перед артистом.

Зазначимо, що Вєрка Сердючка вийде на сцену Євробачення-2019 у фіналі шоу. Про це стало відомо 15 квітня, коли артист офіційно підтвердив інформацію, що став запрошеним гостем шоу. Перед виступом Вєрка Сердючка заявила, що організатори не приділяють їй належної уваги, а вона змушена завжди запізнюватись через проблеми із трансфером.