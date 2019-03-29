Британський гурт Her's потрапив у моторошну ДТП: музиканти загинули
Британський рок-гурт Her's потрапив у моторшну аварію в США. Вокалісти колективу Стівен Фіцпатрік і Одун Ладінг загинули на місці ДТП.
Як повідомляє Daily Star, гурт Her's мав активні гастролі містами США. У день ДТП артисти їхали з Аризони на запланований концерт у Санта-Ану, що у штаті Каліфорнія. Однак дорогою до місця концерту їхнє авто зіткнулось з фургоном, який був неправильно припаркований.
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У результаті аварії Стівен Фіцпатрік і Одун Ладінг отримали травми, несумісні з життям. Окрім цього, у ДТП загинув і продюсер гурту Her's Тревор Енгельбрексон, який супроводжував їх у міжнародному турне. Інформацію про смерть музикантів вже підтвердили представники лейблу, з яким вони співпрацювали.
Талановиті артисти Стівен Фіцпатрік і Одун Ладінг познайомились під час навчання в університеті Ліверпуля. Музиканти вирішили створити свій гурт. Вже у 2017 році вони випустили дебютний альбом, який отримав назву Invitation to Her's. Це був успішний крок до світу шоу-бізнесу. Студійний альбом одразу ж завоював світові чарти, а рок-музику британців відзначили у знаменитих журналах The Guardian і BBC.
На Батьківщині Her's мав не меншу популярність. Меломани ж називали Стівена Фіцпатріка і Одуна Ладінга "одними з найулюбленіших і перспективних музикантів у Великобританії".
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Наразі невідомо, коли та де поховають учасників гурту Her's. Мережа вже заповнена щемливими дописами, а прихильники висловлюють співчуття родичам загиблих артистів.