Британський гурт Her's потрапив у моторошну ДТП: музиканти загинули

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Померли музиканти гурту Her's – Стівен Фіцпатрік і Одун Ладінг
Померли музиканти гурту Her's – Стівен Фіцпатрік і Одун Ладінг / Twitter / @CatalystPressSD

Британський рок-гурт Her's потрапив у моторшну аварію в США. Вокалісти колективу Стівен Фіцпатрік і Одун Ладінг загинули на місці ДТП.

Як повідомляє Daily Star, гурт Her's мав активні гастролі містами США. У день ДТП артисти їхали з Аризони на запланований концерт у Санта-Ану, що у штаті Каліфорнія. Однак дорогою до місця концерту їхнє авто зіткнулось з фургоном, який був неправильно припаркований.

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У результаті аварії Стівен Фіцпатрік і Одун Ладінг отримали травми, несумісні з життям. Окрім цього, у ДТП загинув і продюсер гурту Her's Тревор Енгельбрексон, який супроводжував їх у міжнародному турне. Інформацію про смерть музикантів вже підтвердили представники лейблу, з яким вони співпрацювали. 

Талановиті артисти Стівен Фіцпатрік і Одун Ладінг познайомились під час навчання в університеті Ліверпуля. Музиканти вирішили створити свій гурт. Вже у 2017 році вони випустили дебютний альбом, який отримав назву Invitation to Her's. Це був успішний крок до світу шоу-бізнесу. Студійний альбом одразу ж завоював світові чарти, а рок-музику британців відзначили у знаменитих журналах The Guardian і BBC.

На Батьківщині Her's мав не меншу популярність. Меломани ж називали Стівена Фіцпатріка і Одуна Ладінга "одними з найулюбленіших і перспективних музикантів у Великобританії".

Кліп гурту Her's на пісню A Day In Paris: дивіться відео 

Наразі невідомо, коли та де поховають учасників гурту Her's. Мережа вже заповнена щемливими дописами, а прихильники висловлюють співчуття родичам загиблих артистів. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Втрати
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