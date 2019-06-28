Британці знову обурені: принц Гаррі і Меган Маркл витрачають шалені суми на охорону будинку

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Герцоги Сассекські неодноразово отримували шквал критики від жителів Великобританії, які сумлінно сплачують податки, адже їхні витрати покриває державний бюджет. Проте це не стає на заваді принцові Гаррі та Меган Маркл взяти близько 20 офіцерів, аби ті цілодобово охороняли їхній маєток.

Днями містяни обурилися через те, що принц Гаррі та Меган Маркл витратили на ремонт у будинку приголомшливі три мільйони доларів, адже перед початком робіт вони зазначили вдвічі меншу суму збитків. Проте, як повідомляє The Daily Mail, герцоги Сассекські продовжують витрачати шалені кошти з державного бюджету.

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Причиною чергового обурення британців стала інформація, що внук Єлизавети ІІ та його дружина найняли 20 офіцерів лондонської поліції для того, аби вони цілодобово охороняли їхню резиденцію. На це герцоги Сассекські витрачають майже мільйон доларів на рік.

Кошти, якими оплачують роботу охоронців, дійсно взяті з державної казни. Це підтвердив екс-керівник відділу, який відповідає за захист королівського сімейства. За його словами, безпека – першочергове питання для членів монаршої сім'ї, тому вони готові витрачати шалені суми за охорону маєтку.

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Принц Гаррі Королівська сім'я Новини LifeStyle
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