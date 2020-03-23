Брітні Спірс допоможе своїм підписникам у зв’язку з пандемією коронавірусу

Знаменита американська співачка Брітні Спірс вирішила фінансово підтримати та допомогти своїм трьом підписникам, які потребують допомоги в період пандемії коронавірусу.

У своєму інстаграмі співачка опублікувала відеозвернення в якому зазначила, що серед усіх підписників, які потребуватимуть допомоги – обере трьох і допоможе тим, чим зможе.

Читайте також: Ріанна пожертвувала 5 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

Таку ініціативу співачка перехопила від своєї сестри Джеймі Лінн, яка стала учасницею флешмобу, який спонукає артистів допомагати усім людям в цей скрутний час.

Відеозвернення Брітні Спірс: дивіться відео

Відеозвернення вже набрало понад 8 тисяч коментарів. Серед тих, хто просить допомоги, є й ті, які дякують співачці за таку ініціативу та висловлюють їй своє захоплення.

Естафету челенджу #DoYourPartChallenge артистка передала акторові Віллові Сміту, бойфренду Сему Ашгарі та чоловікові, ймовірно, з приватного кола оточення.

Зірки активно підтримують усіх, хто потребує зараз допомоги і жертвують свої кошти лікарням. Так, подружжя знаменитих акторів Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса нещодавно на благочинність пожертвували 1 мільйон доларів. Понад 26 мільйонів гривень надійшло у фонд двох благодійних організацій – Feeding America і Food Banks Canada.

Не оминула увагою пандемію коронавірусу барбадоська співачка Ріанна. Вона здійснила найбільше пожертвування на потреби лікарень у боротьбі з коронавірусом – 5 мільйонів доларів. Свої кошти вона розподілила на 5 організацій, які допомагають медичним закладам по всьому світу.

Що відомо про коронавірус?

Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 23 березня 2020 року у світі зареєстровано 350 536 підтверджених випадків зараження, із них 15 328 – закінчилися смертю. Одужало вже 100 165 осіб.



В Україні підтверджено 73 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 3 – летальні, а один пацієнт уже одужав.