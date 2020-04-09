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Брюс Вілліс на карантині побрив доньку наголо: відео

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Брюс Вілліс / Фото: Getty Images

Голлівудський актор Брюс Вілліс проводить карантин разом із дітьми. В мережі з'явилося відео, де знаменитість стриже свою доньку наголо.

Брюс Вілліс ізолювався на час пандемії коронавірусу разом із колишньою дружиною Демі Мур та дітьми. Експодружжя ділиться спільними фотографіями в мережі. Їхня донька Таллула опублікувала ролик, на якому показала, як батько робить їй стрижку. 

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24-річна Таллула поширила вражаюче відео на особистій сторінці в інстаграмі. На ньому видно, як Брюс бриє її голову перукарською машинкою. Дівчина виглядає дуже задоволеною в собі.

Варто зазначити, що така стрижка пасує зірковій доньці і її образ є дуже оригінальним та екстравагантним. На ролику бачимо її в бежевій блузці вільного крою. Шию дівчини прикрашають мінімалістині підвіски з сердечками, а на руках є браслети золотистого кольору. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tallulah (@buuski)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tallulah (@buuski)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tallulah (@buuski)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові батьки Зіркові діти
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