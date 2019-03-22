Бріжит Бардо звинуватили у расизмі: несподівані подробиці

Легендарну актрису Бріжит Бардо, яка після завершення кар'єри в кіно активно зайнялася захистом прав тварин, звинуватили у расизмі. Колишній секс-символ французького кінематографу назвала жителів заморської території Франції острова Реюньон "дегенеративними дикунами" через традиції жертвоприношень.

Бардо написала відкритий лист місцевій владі, у якому розкритикувала індусів у жорстокому поводженні з домашньою худобою та тваринами. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Читайте також: Ще одна французька актриса скептично відгукнулась про секс-скандал

Бріжит назвала Реюньйон "диявольським островом", а його населення – "варварами і дегенератами" та "виродженим народом", який "зберіг гени дикунів".

У відповідь на слова французької легенди чиновники подали на неї до суду, а міністр із заморських територій Аннік Жираржен також засудила Бардо. За її словами, заява Бріжит є "расизмом, якій не місце в публічних дебатах" і пообіцяла підписатися під позовом префекта.

Що цікаво, раніше актрису, яка є засновницею і главою фонду захисту тварин "Фонд Бріжит Бардо", штрафували за образливі висловлювання 5 разів. Одним з прикладів є критика зірки мусульманського свята Курбан-байрам з жертвопринесеннями.