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Бруклін Бекхем відсвяткував Новий рік разом з коханою у родинному колі: фото

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Бруклін Бекхем / Getty Images

Найстарший нащадок зіркового подружжя познайомив нову обраницю Ніколу Пельтц з усім сімейством під час новорічної вечірки у домі Бекхемів. Бруклін вперше публічно оголосив про свої нові стосунки, опублікувавши серію світлин з коханою на особисті сторінці в інстаграмі.

Про стосунки новоспеченої пари стало відомо у жовтні, коли вони разом відвідали вечірку на Геловін. Нещодавно 20-річний Бруклін Бекхем познайомив молоду акторку Ніколу Пельтц зі своїми дідусем та бабусею, коли вони разом побували на п'єсі "Thriller Live" в одному з лондонських театрів.

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Донька відомого американського мільярдера Нельсона Пельтца 24-річна Нікола стала гостею новорічної вечірки родини Бекхемів у їхньому маєтку в містечку Котсволд. Зворушливими кадрами фотограф Бруклін поділився на особистій сторінці в інстаграмі. На одній зі світлин пара постала в офіційних стильних образах у розкішному домі хлопця. 

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Бруклін Бекхем поряд з коханою  Ніколою Пельтц / Instagram / @brooklynbeckham

Інші світлини – більш невимушені. Закохані із скуйовдженим волоссям та в об'ємних спортивних костюмах позували на сходах у будинку, очевидно, на ранок після гучної вечірки. Бекхем ніжно притулився до обраниці.

Також у профілі Брукліна з'явився кадр, на якому Нікола постала сама. Ненафарбована дівчина прикриває обличчя руками, дивлячись у камеру. 

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Бруклін Бекхем поряд з коханою Ніколою Пельтц / Instagram / @brooklynbeckham

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Нікола Пельтц / Instagram / @brooklynbeckham

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Автор: Марина Джура
Теги: Бруклін Бекхем LifeStyle Зіркові діти
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