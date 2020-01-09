Бруклін Бекхем влаштував романтичне побачення для коханої

Найстарший нащадок зіркового подружжя вперше публічно оголосив про свої нові стосунки у новорічну ніч. Він опублікував світлини з коханою, яка стала гостею вечірки у будинку Бекхемів. Закохані проводять багато часу разом. Так. днями їх помітили на романтичному побаченні.

Про стосунки 20-річного Брукліна з 24-річною Ніколою Пельтц заговорили після вечірки на Геловін, на якій вони з'явилися разом. Відтоді знаний залицяльник активно знайомив нову обраницю зі своїм зірковим сімейством. Разом з бабусею, дідусем та молодшими братами пара відвідала виставу в Лондоні. А новорічну ніч молода акторка провела у родинному колі Бекхемів.

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Днями закоханих помітили на романтичному вечорі, який став їхньою першою публічною появою після тривалого замовчування стосунків. Донька відомого американського мільярдера Нельсона Пельтца отримала від фотографа розкішний букет з рожевих троянд.

Це вкотре довидить романтичну натуру зіркового нащадка, перед залицяннями якого не встоїть жодна красуня.



Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / Getty Images

Для першого публічного виходу в статусі пари закохані обрали образи у стилі casual. Бруклін Бекхем одягнув чорну куртку з нашивкою Dickiеs, білу футболку та зручні кеди. Натомість зваблива білявка обрала яскравий червоний топ та обтислі чорні штани з високою талією, які підкреслили її модельну фігуру. Нікола Пельтц одягла чорне закрите взуття на високих підборах.

Варто зазначити, що особисті сторінки закоханих поступово поповнюються новими спільними світлинами. Судячи з усього, на ці стосунки Бруклін Бекхем налаштований серйозно.