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Бруклін Бекхем влаштував романтичне побачення для коханої

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Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / Instagram / @brooklynbeckham

Найстарший нащадок зіркового подружжя вперше публічно оголосив про свої нові стосунки у новорічну ніч. Він опублікував світлини з коханою, яка стала гостею вечірки у будинку Бекхемів. Закохані проводять багато часу разом. Так. днями їх помітили на романтичному побаченні.

Про стосунки 20-річного Брукліна з 24-річною Ніколою Пельтц заговорили після вечірки на Геловін, на якій вони з'явилися разом. Відтоді знаний залицяльник активно знайомив нову обраницю зі своїм зірковим сімейством. Разом з бабусею, дідусем та молодшими братами пара відвідала виставу в Лондоні. А новорічну ніч молода акторка провела у родинному колі Бекхемів. 

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Днями закоханих помітили на романтичному вечорі, який став їхньою першою публічною появою після тривалого замовчування стосунків. Донька відомого американського мільярдера Нельсона Пельтца отримала від фотографа розкішний букет з рожевих троянд.

Це вкотре довидить романтичну натуру зіркового нащадка, перед залицяннями якого не встоїть жодна красуня. 

блуклін бекхем і нікола
Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / Getty Images

Для першого публічного виходу в статусі пари закохані обрали образи у стилі casual. Бруклін Бекхем одягнув чорну куртку з нашивкою Dickiеs, білу футболку та зручні кеди. Натомість зваблива білявка обрала яскравий червоний топ та обтислі чорні штани з високою талією, які підкреслили її модельну фігуру. Нікола Пельтц одягла чорне закрите взуття на високих підборах. 

Варто зазначити, що особисті сторінки закоханих поступово поповнюються новими спільними світлинами. Судячи з усього, на ці стосунки Бруклін Бекхем налаштований серйозно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nicola (@nicolaannepeltz)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений bb (@brooklynbeckham)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Бруклін Бекхем Зіркові романи
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