Брюс Вілліс відсвяткував День матері з колишньою Демі Мур та другою дружиною: фото

Американському кіноактору вдалося не лише зберегти теплі стосунки з ексдружиною Демі Мур, а й познайомити свою нинішню обраницю з колишньою. Родини Брюса Вілліса ладять так добре, що разом відзначають сімейні свята. Так, вони провели День матері у повному складі.

Кілька днів тому теперішня дружина Брюса Вілліса воз'єдналася з коханим у будинку його колишньої. Емма Хемінг-Вілліс приїхала з Лос-Анджелеса до штату Айдахо з двома доньками і, схоже, не поспішає розлучати чоловіка з першою родиною. Демі Мур опублікувала в інстаграмі фото, на якому сім'ї відпочивають разом з нагоди Дня матері.

До теми Дружина Брюса Вілліса воз'єдналася з коханим у будинку його колишньої Демі Мур: фото

Знаменитості проводять карантин подалі від мегаполісів та насолоджуються відпочинком на природі. Зважаючи на к адри, які з'являються у мережі, Демі Мур та Емма Хемінг-Вілліс таки зуміли потоваришувати, а між родинами панує справжня ідилія. На світлині позують колишня та нинішня дружини Брюса Вілліса з п'ятьма його доньками – 8-річною Мейбел і 6-річною Евелін від другого шлюбу та 31-річною Румер, 28-річною Скаут та 26-річною Талулою.

Вдячна, що сьогодні (і кожен день) з родиною,

– прокоментувала Демі Мур.

Натомість 41-річна британська акторка та модель Емма Хемінг-Вілліс в інстаграм-профілі детальніше розповіла, як минуло це свято для неї. Діти та чоловік привітали її ранковою кавою у ліжко, а згодом у повному складі родини вирушили на прогулянку в ліс. Вони не лише насолодилися природою, а й назбирали чимало грибів. У свою чергу Емма показала фото, на якому постала лише її сім'я поблизу ретроавтомобіля.