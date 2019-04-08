Брюс Вілліс продає маєток в Карибському морі за рекордну суму: фото дому за 33 мільйони доларів

64-річний голлівудський актор Брюс Вілліс виставив на продаж нерухомість, яка розташована у Карибському морі. Неймовірні краєвиди з маєтку та розкішні апартаменти "міцний горішок" оцінив у рекордну суму – 33 мільйони доларів.

За тридцять років успішної кар'єри актора Брюс Вілліс мав змогу заробити на розкішні особняки по всьому світу. Так, на даний момент він живе в маєтку за 9,8 мільйона доларів, що розташований у Лос-Анджелесі, а на території Карибського моря він володіє розкішним комплексом, який, як повідомляє Variety, продає за рекордну суму, а саме – 33 мільйони доларів.

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Актор придбав нерухомість у 2000 році, коли розлучався зі своєю першою дружиною Демі Мур. У 2004 році ремонтні роботи на території маєтку завершилися і з того часу Брюс Вілліс часто відвідував особняк. А близько місяця тому навіть відновив свої весільні обіцянки із другою дружиною Еммою Хемінг у присутності Демі Мур.

Площа нерухомості, яку називають однією з найбільш ексклюзивних курортів на всій планеті, сягає 1250 квадратних метрів. У будинку розмістилося 11 спалень і 13 ванних кімнат, менша половина яких розташована у головному будинку, а інші – у гостьових бунгало.



Будинок Брюса Вілліса у Карибському морі / Variety



Будинок Брюса Вілліса у Карибському морі / Variety



Будинок Брюса Вілліса у Карибському морі / Variety



Будинок Брюса Вілліса у Карибському морі / Variety



Будинок Брюса Вілліса у Карибському морі / Variety



Будинок Брюса Вілліса у Карибському морі / Variety