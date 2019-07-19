Будь-яка забаганка для доньки: Анджеліна Джолі купила домашню тваринку для 11-річної Вів'єн

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Анджеліна Джолі з донькою
Анджеліна Джолі з донькою / Instagram / @newsangelinajolie

Популярна голлівудська акторка Анджеліна Джолі вкотре потрапила до об'єктивів папараці зі своєю донькою Вів'єн. Зіркова матуся виконала забаганку 11-річної дочки і купила для неї домашнього улюбленця.

Анджеліна Джолі зачарувала черговим виходом і своїм свіжим виглядом, незважаючи на те, що близько трьох тижнів тому мережу підривали новини про її хворобливий вигляд і погане самопочуття. Однак голлівудська зірка всяко заперечує цю інформацію, з’являючись перед публікою у гарному настрої та вигляді.

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Напередодні Анджеліна Джолі була помічена на прогулянці з однією зі своїх доньок, Вів'єн. Варто відзначити, що зіркова мама часто проводить час з дітьми. Вони ходять разом на шопінг, за продуктами чи по інших домашніх справах.

Однак останній вихід у світ відзначився не зовсім звичайною покупкою. Актриса придбала для 11-річної доньки Вів'єн домашнього вихованця. Папараці встигли зафіксувати світлого кролика, якого дівчинка тримала на руках. Схоже, це був бажаний подарунок, адже вона весело усміхалася, несучи тваринку, а також одразу купила для нього спеціальну корзину для перенесення.

Фото: Instagram @newsangelinajolie

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Теги: LifeStyle Голлівуд Анджеліна Джолі Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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