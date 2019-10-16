Була коханкою свого чоловіка, – Оля Полякова приголомшила заявою

Популярна українська співачка Оля Полякова вразила прихильників відвертою заявою. Артистка зізналась, що перед шлюбом зі своїм чоловіком вона була його коханкою.

Як розповіла співачка у програмі "Зірковий шлях", на початку її роману з Вадимом Поляковим чоловік був одруженим. Однак довго Оля Полякова не залишалась у статусі коханки. Як тільки між парою спалахнули почуття, він офіційно розлучився та почав зустрічатись із харизматичною артисткою.

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Я була коханкою у свого чоловіка. Недовго, бо він дуже рішучий, не став мучити ні одну, ні другу. Він це коло перервав і все. Але я пережила цю історію, знаю, що це таке, розумію цю жінку, її горе, і трикутник – це неприємно. Це трагічна ситуація,

– зізналась Оля Полякова.

Окрім цього, вона порадила всім жінкам, які опинились у подібній ситуації, не жити у любовному трикутнику. В такому разі, як стверджує Оля Полякова, краще або повернути чоловіка, або піти від нього.

Наразі артистка щасливо живе зі своїм чоловіком у їхньому маєтку на Київщині. Пара спільно виховує доньок Марію та Алісу. Водночас Оля Полякова не приховує, що її коханий проводить більше часу з дітьми, аніж вона.

"Вадим з дітьми займається, він у нас мама-тато. У нього пізно з’явилися діти, тому він дуже свідомий з ними, гарний батько, хоче бачити, як вони ростуть. Він дуже багато працював у своєму житті, сьогодні працює значно менше", – додала вона.

Що відомо про шлюб Олі Полякової?Артистка зізналась в інтерв'ю 2015 року, що познайомилась із бізнесменом Вадимом Поляковим досить випадково. Вона отримала замовлення на виступ на благодійному" вечорі, який виявився днем народження чоловіка. Дізнавшись про обман, Оля Полякова зчинила чималий скандал та відмовилась виходити на сцену. За витівку друзів Вадим вирішив особисто вибачитись та почав спілкування з артисткою. Вже після концерту пара розпочала роман.



До вівтаря Оля та Вадим Полякові пішли у 2004 році. Після церемонії подружжя оселилось у будинку бізнесмена, який, за словами співачки, спершу нагадував холостяцьке житло. Тепер Оля Полякова зробила розкішний ремонт, який демонструє своїм підписникам у мікроблозі.