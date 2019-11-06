Бурхливі овації та сльози на очах: чому варто подивитися фільм "Додому" – трейлер

Дебютний фільм Нарімана Алієва "Додому" виходить у всеукраїнський прокат вже 7 листопада. Стрічка розповідає про двох синів головного героя, кримського татарина Мустафи, які після анексії Криму виїхали до Києва.

Невдовзі головний герой дізнається, що старший загинув на Донбасі. Мустафа вирушає до столиці, аби забрати тіло сина та поховати за мусульманськими традиціями на батьківщині. А також повернути додому молодшого – Аліма.

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Режисер фільму Наріман Алієв наголошує, що у фільмі вони намагалися через історію маленької сім'ї, їхні трагічні долі розповісти велику трагедію народу.



Наріман Алієв

Цікаво, що кримськотатарський режисер Наріман Алієв свої перші короткометражки знімав ще на півострові. Але через анексію Криму Росією йому довелося шукати шлях, як розповісти історію про Крим без Криму. І це в нього вдалося, на фестивалі у Каннах зал аплодував стоячи.

Овації були 15 хвилин – це сльози на очах, це сум. А для мене як для людини, яка працює у кіно, це і радість, що такі фільми знімаються у нас і знаходять свій шлях до глядача,

– сказала генпродюсерка ОМКФ Юлія Сінькевич.

Натомість Наріман Алієв зазначає, що для українського глядача контекст фільму трохи інший, ніж для закордонного, тому шо він розуміє все, що у нас відбувається.

Головну роль у фільмі виконав режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв. Зізнається, за неї довелося позмагатися, бо відпочатку йому пропонували роль другого плану. Але його сильно вразив сценарій, тому він сам зголосився на цю роль та тричі проходив проби.



Ахтем Сеітаблаєв/ Кадр з фільму

Фільм вже встиг завоювати увагу іноземного глядача – отримав схвальні відгуки критиків та глядачів на Каннському кінофестивалі, а також Гран-прі на Одеському кінофестивалі та головний приз міжнародного кінофестивалю у Бухаресті. Напередодні у столиці відбулася прем’єрна вечірка за участі знімальної групи.

Та це тільки початок. Фільм "Додому" Нарімана Алієва має усі шанси поборотися за премію Голлівудської асоціації іноземної преси Золотий глобус та Оскар. Стрічка потрапила у лонгліст обох кінопремій.

Дивіться трейлер фільму "Додому"