Бути чи ні: в Роттердамі роздумують, що робити з Євробаченням-2020 через коронавірус

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення "розглядають різні сценарії" проведення події через стрімке поширення смертельного коронавірусу. У світі вже скасували чимало подій, тому така масштабна подія як Євробачення теж може зазнати змін.

Конкурс Євробачення-2020 в Роттердамі, Нідерланди, повинен відбутись вже через 2 місяці – у травні 2020 року. Зазвичай там збираються десятки тисяч людей, відтак через масове скупчення людей є загроза ще більшому поширенню коронавірусу. Окрім того, під загрозою зараження стоять самі організатори конкурсу та їхні робочі, представники країн та їхні делегації.

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У виданні Metro передають, що організатори події вже розробляють різні сценарії подій, за яких може відбутись конкурс.

"Європейська мовна спілка, звичайно, уважно стежить за ситуацією, пов'язаною з поширенням коронавірусу, і вживає всіх необхідних заходів обережності задля охорони здоров'я і безпеки, як це вимагає наразі ВООЗ та представники влади", – заявив представник ЄМС.

Ми будемо продовжувати стежити за подіями в Європі і розглядаємо різні можливі сценарії разом з національними мовниками – Eurovision Song Contest 2020 NPO (голландська організація громадського мовлення, – LifeStyle 24), NOS (нідерландська телерадіокомпанія, – LifeStyle 24) і AVROTROS (голландський радіо- і телевізійний мовник, – LifeStyle 24),

– додали у Європейській мовній спілці.

І хоч наразі не розголошується жоден із сценіріїв, у численних ЗМІ припускають, що, ймовірно, конкурс все ж відбудеться, але в порожньому залі у прямому ефірі, або ж кожен з представників-вокалістів виступить у своїй країні по відеозв’язку.

У Нідерландах вже занепокоєні ситуацією, що відбувається у зв’язку з поширенням коронавірусу, оскільки музичний конкурс втратить значний приріст туристів у країні. Відомо, що тисячі фанатів Євробачення вже забронювали квитки для перельотів чи проїзду та проживання в місті.

Відомо, що під загрозою проведення залишились головні події року у спорті – Євро-2020 та Олімпіада в Токіо. Наразі вже перенесли квітневу Формулу-1, Турнір шести націй (Six Nations Championship) ти низку інших спортивних подій. Щодо модних та концертних заходів, то представники елітних брендів вже скасували свої покази у містах Європи, Японії та США. Кінематограф теж зазнає чималих збитків через перенесення чи скасування прем’єр, або через незаповнені кінозали.

Що відомо про коронавірус станом на 6 березня?

Станом на 6 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус Covid-19, померли 3 383 особи. Загальна кількість інфікованих – 98 698 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 55 444 людини. В Італії зафіксували 3 858 випадків зараження коронавірусом та 148 летальних випадків. Найважча ситуація в районі Ломбардії.

Коронавірус зареєстрували в Україні (1 людина), Білорусі, Польщі, Австрії, Румунії, Чехії. В Ірані підтвердили 3 513 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 107 смертей. Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї – кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 6 тисяч осіб. У Нідерландах, де повинен відбутись конкурс Євробачення-2020, наразі зафіксовано 82 випадки захворювання коронавірусом, смертельних випадків немає.



Що відомо про коронавірус Covid-19 / Інфографіка: 24 Канал