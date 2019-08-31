Бувай, літо: Леся Нікітюк показала запальний танець біля басейну – відео

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Чимало зірок у соціальних мережах показують, як проводять останній день літа 2019, демонструючи розкішний відпочинок. Телеведуча Леся Нікітюк вирішила записати курйозне відео і підняти ним настрій своїм підписникам.

Короткий ролик Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Спершу зірка українського телебачення з'являється в капелюсі, купальнику кольору фуксії і з надувним жирафом.

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Згодом телеведуча драматично кидає жирафа і починає танцювати під пісню Софії Ротару "Только этого мало". Нікітюк ловить букети квітів під слова "Ось і літо минуло", а потім через один з них падає сама в басейн.

"Бувай, літо", – підписала ролик запальна білявка, яка відпочиває у Туреччині.

Відео назбирало сотні коментарів, серед яких відзначилися українські зірки. "Яка ти дуринда", – пожартувала Оля Полякова.

"Це номінація на Золотий глобус", "Лесю, ну ти даєш, 10 разів подивилася. Так настрій підіймає", "Ти вогонь", – пишуть користувачі у мережі.

 

Крім Лесі Нікітюк, українська співачка Джамала також присвятила публікацію останньому дню літа. Переможниця Євробачення-2016 показала сонячні фото, на яких вона позує у червоному шовковому платті, чорній куртці з деніму і ковбойських чоботах.

"Насолоджуватися останнім ранком літа", – додала вона у підписі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Кумедне відео опублікувала співачка і дружина колишнього президента Франції Карла Бруні. Супермодель з'явилася у чорному купальнику, ластах і сонцезахисних окулярах.

"Bye bye summertime (Па-па, літо)", – говорить Бруні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Carla Bruni (@carlabruniofficial)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк Джамала
Джерело: LifeStyle 24
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