Cardi B оголила груди у провокативній сукні: фото 18+

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Cardi B показала груди в сексуальній сукні / Instagram / @iamcardib

Знаменита американська реперка Cardi B полюбляє епатувати завдяки незвичному вбранню. Та навіть на особливі свята артистка не відмовляється від спокусливих суконь, демонструючи свої пишні груди.

14 грудня американський репер Offset відзначав день народження. Артисту виповнилось 28 років. З цієї нагоди запальний Offset влаштував гучну вечірку у Лос-Анджелесі, на яку запросив зіркових друзів і колег. Не пропустила свята і його дружина – епатажна реперка Cardi B, яка стала зіркою вечірки завдяки своєму образу. 

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Артистка обрала для вечірки корсетну чорну сукню, яка є трендовою у цьому сезоні. Вбрання з екошкіри мало прозорі вставки на талії та провокативну зону декольте. Відтак всі друзі Cardi B могли побачити її пишні оголені груди. На кількох фото видно, як співачка прикриває інтимні місця руками, однак здебільшого без вагань позує перед камерами. 

Ймовірно, чоловік реперки Offset не проти такого епатажу коханої. Американський співак супроводжував її на святі та залюбки робив спільні фото з Cardi B.

Реперка Cardi B у провокативній сукні
Реперка Cardi B у провокативній сукні / Instagram / @iamcardib

Cardi B на вечірці Тейлор Свіфт
Cardi B на вечірці Тейлор Свіфт / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений OFFSET (@offsetyrn)

Як відомо, реперка полюбляє робити акцент на своїх пишних грудях. Пластичну операцію вона зробила у 2018 році, одразу після народження єдиної доньки Калчер. У мережі артистка пояснила, що це була її підліткова мрія, тому Cardi B погодилась на збільшення грудей. Окрім цього, реперка наголосила, що не має наміру приховувати пишний бюст від публіки, відтак обирає сукні, які вигідно підкреслюють її форми. 

Журналісти LifeStyle 24 підібрали 3 виходи Cardi B, які підтверджують заяву реперки: 

Cardi B
Cardi B / Getty Images

Сексуальна Cardi B
Сексуальна Cardi B / Getty Images


Cardi B / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Cardi B
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