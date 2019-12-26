Cardi B продемонструвала своє сімейне гніздечко: приголомшливі кадри розкішного маєтку

Одна з найбільш епатажних виконавиць сучасності у різдвяний вечір оголосила, що знайшла своє ідеальне місце для сімейного життя в Атланті. Вона опублікувала на офіційній сторінці в інстаграмі справжню екскурсію будинком. Вартість маєтку, який пара обрала після двох років пошуків, склала майже 6 мільйонів доларів.

Реперка Cardi B разом з чоловіком Offset потішила прихильників приємними подробицями свого приватного життя. Після двох років у офіційному шлюбі пара все ж визначилася зі своїм постійним місцем проживання. Вони зізналися, що нарешті придбали ідеальний маєток та не приховували свого щастя від переїзду.

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Закохані ніяк не могли дійти згоди щодо остаточного варіанту, адже їхні погляди навіть на локацію майбутньої домівки розходилися.

Ми розмірковували над тим, щоб самостійно побудувати свій будинок, але це досить складно, враховуючи те, що ми маємо сім'ю. Спасибі ріелтору і Богу за те, що в нас тепер є дім,

– прокоментувала зірка.

Вартість маєтку разом з прилеглою територією склала 5,75 мільйонів доларів. Будинок, площею в дві тисячі квадратних метрів, розташований на території в 2,5 гектара. На відео можна помітити, що меблів у будинку майже немає, але ялинка опинилася на почесному місці.

У будинку п'ять спалень, сім ванних кімнат і велика кухня, на якій, за словами Cardi B, вона буде готувати свої кулінарні шедеври. Її чоловік висловлював захват від гаража, у якому можна припаркувати вісім автомобілів. У будинку навіть знайшлося місце для кімнати-сейфу, у якому зберігатиметься зброя.



Маєток Cardi B



Маєток Cardi B