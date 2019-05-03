Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка

Кожна жінка має вдома не одну коробку з взуттям, але жодна з них не скаже, що їй досить. Завжди є потреба прикупити щось новеньке. Сучасна мода пропонує безліч варіантів на тему фасонів взуття, стилю виконання, матеріалів і елементів декору, а нам залишається лише захоплюватися і поповнювати власний гардероб.

Але як же важко сучасній жінці, у гонитві за новими туфлями, зосередитися і підібрати щось собі до смаку і для власних потреб. Пропонуємо полегшити це завдання і ознайомитися з видами і назвами жіночого взуття.

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Різновиди жіночого взуття / 24 Канал

Лодочки. Не існує більш елегантного взуття для жінки, ніж лодочки. Витонченість каблука, видовжений носочок та форма, яка ідеально підкреслює форму стопи, ну що краще підкреслить красу жіночих ніжок?

Платформа. Потрібно підкреслити витончені ніжки та зробити фігуру стрункішою? Заведіть у гардеробі туфлі з платформою. Такий тип взуття підійде для кожної красуні незалежно від тонкощів її фігури.

Кіттен хіллз. Всі ми обожнюємо високий каблук, але долати щоденний марафон на 15-сантиметровій шпильці не завжди зручно, якщо взагалі можливо. І тут на порятунок приходять кіттен хіллз, що активно фігурують серед модних трендів. Додайте спідницю-олівець та відчуйте себе справжньою Одрі Хепберн.

Крапельки. Обрати туфлі з відкритим носком надзвичайно важко, адже їхніх видів є доволі багато.Тому потрібно добре потрудитися, щоб підібрати правильну форму. Головне – притримувати актуальності та практичності вибору.

Туфлі-стілети. Це жіночі туфлі на високих шпильках. Частіше за все мають видовжений перід. Стілети – це втілення простоти, тому це завжди виглядає дуже стильно, впевнено, чітко, без жодного декору та яскравих забарвлень.

Танкетка. Про взуття на танкетці ми згадуємо лише в окремі сезони, але це абсолютно несправедливо по відношенню до цього типу жіночого взуття. Танкетка дуже зручна та цікава ззовні і практично поєднується з будь-яким видом одягу.

Слінгбек. Туфлі, у яких носок закритий, а п'яту підтримує тонкий ремінець, називають слінгбеками. Вони стали особливо популярними ще в 1947 році завдяки Крістіану Діору. Комбінувати таке взуття можна з широкими брюками або вузькими джинсами. З першими можна створити вишуканий вечірній образ, а з другими – вбрання на кожен день.



Меган Маркл у туфлях слінгбек / Getty Images

На Т-ремінці. Це надзвичайне поєднання лодочок і босоніжок енкл-стреп. Їхньою особливістю є тонка смужка по центру, яка з'єднує носок з ремінцем на щиколотці. Для вечірнього образу разом з масивними прикрасами – це ідеальний варіант. А ось з денними прогулянками треба бути обережними, адже є можливість отримати нерівномірну засмагу.

Енкл-стреп. Що може бути більш спокусливішим, ніж босоніжки на шпильці, із закритою п'ятою, відкритим носком та ще й ремінцем навколо щиколотки? Таке взуття може врівноважити будь-який образ: від вечірніх суконь з відкритими плечима до широких моделей розміру oversize. Однак, якщо ви невеликого росту, енкл-стреп краще носити з брюками, тому що ремінець може візуально вкорочувати ніжки.

Чанки. Масивні туфлі зі скошеним каблуком виглядають дуже екстравагантно і зухвало. Унікальний дизайн робить взуття незвичним і цим же приваблює, а різноманітність моделей дозволяє зібрати цікавий і виразний образ. Така модель чудово підійде до будь-якого вбрання в кажуел стилі, а також до одягу зі східними принтами.

Клешні. Носити таку конструкцію – завдання не з легких. Якщо метою вашого виходу є справити враження, то тут туфлі-клешні допоможуть як ніколи. Якщо ж ви не ототожнюєте себе з Леді Гагою, то від таких експериментів краще відмовитися.

Монки. Це взуття без шнурівки, яке застібається на ремінець, оснащені пряжкою. Це менш офіційне взуття, ніж оксфорди, але їх монки можна поєднувати з будь-якими брюками. Загальне правило – демонструємо щиколотки. Тобто шорти, укорочені брюки або джинси, спідниці трохи вище щиколотки – все це хороші компаньйони для Монків.

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Сланці. Прийшли до нас ще з Давнього Єгипту і завоювали свою прихильність під назвою "в'єтнамки". Тепер це вже не тільки взуття на пляж, але і вибір на щодень. Комбінуйте сланці з рваними джинсами або легкими сукнями, керуючись легкими моделями.

Мюлі. Колись практичні туфлі без задника носили римські магістри. Ну а коли взуття сподобалося француженкам, воно швидко знайшло своє місце у світі моди. Складати образи з мюлями простіше простого, адже вони підходять до будь-якого одягу. Безпрограшний варіант – вільні сукні та широкі спідниці.



Блогерка К'яра Ферраньї у туфлях-мюлі / Instagram / @chiaraferragni

Мокасини. Це універсальна річ, які будуть зручними як для щоденних прогулянок, так і для ділових зустрічей. Укорочені брюки, шорти, джинси, широкі сорочки і вільні плаття. Не забувайте про капелюшки та масивні сумки.

Еспадрильї. Якщо говорити про комфорт, то ці текстильні тапочки на мотузяній підошві те, що треба. Хоча еспадрильї створені як взуття для селян, це не завадило їм пробитися на подіуми найвідоміших брендів світу. Різна форма дозволяє їм підлаштуватися під ваш look і зробити його максимально зручним.

Лофери. Як і багато інших речей, прийшли до нас із чоловічого гардеробу. Це напівчеревики висотою до щиколотки, що мають низький каблук і нагадують за кроєм верх мокасин. Немає чітким обмежень з чим носити лофери, адже подібних моделей є дуже багато і всі вони піддаються різним комбінаціям. Все залежить лише від вашого смаку.

Сабо. З нетерпінням чекаємо тепла, щоб замінити набридлі черевики на легкість і комфорт. Сабо – це вироби з відкритою п'ятою на дерев'яній або корковій підошві. Вони бувають на танкетці, платформі, каблуці. Стилісти доповнюють кожну модель індивідуальним декором, оригінальним забарвленням, тому вони можуть органічно "вписатися" у ваш індивідуальний образ.

Балетки. Не думайте, що лише каблук може придати ніжкам елегантності. Балетки – це не лише красиве підкреслення стоп, але й, перш за все, зручність. Ну а універсальність взуття для створення стильного образу говорить сама за себе.

Топсайдери. Це м'яке спортивне взуття, що нагадує мокасини. Початково топсайдери були придумані для прогулянок на яхтах, тому даний вид взуття ідеально підходить для літніх образів. Хоча з настанням холодів, якщо додати різнобарвних шкарпеток, можна не лише прикрасити свій образ, але й підняти настрій собі та перехожим.

Сліпони. Легкі кеди на резиновій підошві без шнурків. Така модель дуже зручна і її просто одягати. Наразі різновид моделей сліпонів надзвичайний. Але при виборі моделі варто звертати на їхню простоту, оскільки потім буде простіше підбирати образ. Не варто одягати сліпони зі діловими костюмами, строгими блузами та краватками.



Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

Оксфорди. Для тих, хто надає перевагу повсякденному взуттю, оксфорди – ідеальний варіант. Хоч це і модель класичних чоловічих туфлів, у жінок вони користуються надзвичайною популярністю. Їхня індивідуальність та цікавий дизайн дозволяють їм поєднуватися як з жіночими сукнями і спідницями, так і з чоловічими брюками та сорочками на розпах. І не забуваємо цікаво зав'язувати шнурочки.

Дезерти. І знову ж таки частинка чоловічого гардеробу підкорює жіночі серця. Замшеві черевики на низькому ходу під назвою дезерти цілком здатні "вписатися" в будь-який щоденний аутфіт і виглядати при цьому цілком привабливо. Цю модель гарно пасує як для яскравих, так і для більш спокійних образів, де присутні брюки і спіднички. Головне, стилісти рекомендують не ховати черевики під штанинами і підвертати останні так, щоб щиколотки залишалися зверху.

Челсі. Або "Взуття для лінивих". Їхньою головною особливістю є наявність еластичної гумки з боків, завдяки якій ці черевики позбавлені застібок. Челсі – це черевики на тонкій підошві із закритим верхом і трохи витягнутим округлим носком. Гарно пасують до брюків-скінні або бойфрендів, завернутих зверху. Також ці черевики ідеально пасують під спідниці різного крою, особливо, якщо ви додасте гетри або видовжені шкарпетки.

Гладіатори. У літню пору набирає популярності взуття на низькому ходу. Сандалі-гладіатори можуть мати класичний дизайн, зокрема, бахрому, металеві застібки, кольорові вставки і багато інших деталей. Завдяки цьому їх можна підбирати до одягу, виконаного в етно- або бохо-стилі, а також поєднувати з повсякденним і навіть діловим одягом.

Снікери. Вибираючи стильне і красиве взуття, жінки жертвують своїм комфортом заради того, щоб їхній образ був стильним і модним, але з появою у світі моди кедів-снікерсів ця проблема відпала сама собою. Даний різновид взуття може підходити, як для прогулянок, так і для відвідувань різних неформальних заходів. Чудово снікери поєднуються з сукнями, особливо шифоновими, з різними видами біжутерії та прикрас, що активують ваш аутфіт.

Ботильйони. Кілька останніх років ботильйони є безсумнівними хітами і весняних, і осінніх сезонів. Практично всі їхні моделі добре виглядають з щільними колготами будь-яких забарвлень, подовженими шортами, елегантними брюками, джинсами, діловими спідницями і вечірніми сукнями. Додайте ще тренчі, широкі пальта та яскраві шарфи і виглядайте неперевершено.

Мері Джейн. Класична модель цих туфель з ремінцем на підйомі, невеликим квадратним каблуком або зовсім без нього і з заокругленим носком. Найкраще вони підходять до образів лялькового стилю: ніжні платтячка, яскраві блузи та цікаві колготки. Прийнято вважати, що ні в якому разі не можна носити туфлі в стилі Мері Джейн з будь-якими брюками або джинсами. Однак сучасна мода не стоїть на місці, і сьогодні таке поєднання в жіночому гардеробі є цілком прийнятним. Оскільки деталлю туфель є горизонтальний ремінець, пам'ятаємо про візуальне вкорочення ноги, тому слід обирати туфлі пастельних тонів. Укорочені варіанти штанів, які не закривають оригінальний ремінець моделі, стануть виходом із ситуації.

Автор: Валерія Жадан