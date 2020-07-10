У Великій Британії на студії Pinewood в Бакінгемширі нещодавно розпочались зйомки третьої частини фільму "Світ Юрського періоду" (Jurassic World: Dominion), прем'єра якого запланована на червень 2021 року. Але в перший день знімального процесу з'ясувалось, що частина команди має коронавірус і зйомки довелось призупинити знову.

Через карантин у світі та Великій Британії зокрема, яка зараз перебуває у "червоній зоні" за темпами захворюваності коронавірусом, зйомки фільмів були призупинені. Лише зараз Голлівуд та європейські кіностудії беруться за роботу на знімальних майданчиках. Але команді третього "Світу Юрського періоду" не пощастило – деякі члени команди захворіли на COVID-19, повідомляє The Daily Mail.

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Під час карантину режисер з командою займалися комп'ютерною графікою і промальовуванням динозаврів, але весь цей час вони однаково готувалися до роботи – був навіть обладнаний центр для експрес-тестів на коронавірус на території студії. Відомо, що тести на хворобу провели в перший знімальний день і деякі з них показали позитивний результат. Хто саме захворів – невідомо, але у головних акторів, за інформацією журналістів, COVID-19 не виявлений. Втім, чергова затримка знімального процесу загрожує творцям фільму чималих збитків – на кону можуть стояти мільйони доларів.

"Це було останнє, чого очікували на знімальному майданчику. Всі були в захваті від того, що робота почалася, але звістка про коронавірус підкосила нас. На кону мільйони доларів. Ніхто не хоче затримок", – повідомило джерело на знімальному майданчику.

Що відомо про фільм "Світ Юрського періоду 3"?

Американський науково-фентезійний пригодницький фільм, який взявся знімати Колін Треворроу. Фільм є продовженням попередньої частини "Світ Юрського періоду 2" 2018 року. Це вже шостий фільм із серії "Парк Юрського періоду" і останній фільм трилогії "Світ Юрського періоду". У вересні 2019 року було підтверджено, що Кріс Пратт, Брайс Даллас Говард, Сем Нілл, Джефф Голдблюм і Лора Дерн знову зіграють своїх персонажів з попередніх серій в "Світі Юрського періоду 3". Зйомки фільму розпочались у Канаді у 2020 році, а в березні – у Великій Британії. Кінострічку планують випустити 11 червня 2021 року компанією Universal Pictures.

Дивіться тизер до фільму "Світ Юрського періоду 3" онлайн: