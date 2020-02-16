Чекайте, – Настя Каменських поділилася планами щодо вагітності

Популярна українська співачка, яка виступає під псевдонімом NK розповіла для кого фарбувалася на відпочинку, як їй бути тренером "Голосу країни" разом із чоловіком Потапом та поділилася планами щодо вагітності.

Настя Каменських нещодавно повернулася з відпустки. Разом із чоловіком вона відпочивала у сонячній Мексиці, то ж тепер звикає до робочого ритму. Артистка поділилася подробицями особистого життя у відвертому інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя".

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Виконавиця розповіла, що її відпочинок тривав 14 днів. Зазвичай знаменитості не роблять макіяж у відпустці, проте це точно не про Настю.

Я свого чоловіка дуже рідко бачу, бо ми гастролюємо. Тому, по-перше, роблю це для нього. Коли я прихожу додому, все знімаю, він мені каже: "От бачиш, для когось ти виряджаєшся, фарбуєшся, а як для мене, так дульку закрутила". Тому можу сказати, що я робила це і для нього, і для себе,

– каже Настя.

Подружжя вперше посіло подвійне крісло на "Голосі країни", тому артистка розповіла наскільки їм з чоловіком важко вдвох приймати рішення на шоу.

Ми ж два тельці, можемо посперечатися. Скажу, що зараз в нас є настільки велика повага один до одного, суперечок майже не буває. Іноді летів посуд, звичайно. Це пристрасть,

– прокоментувала NK.

Зірка також спростувала всі чутки стосовно своєї вагітності.

Якщо ти вагітна, то це неможливо приховати. Рано чи пізно це стане відомо. Коли я буду в особливому стані не знаю. Чекайте. Рік, два, три, не знаю скільки,

– заявила Каменських.