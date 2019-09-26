Через 15 років після розлучення Ніколас Кейдж та Ліза Марі Преслі відновили роман, – ЗМІ

Голлівудський актор Ніколас Кейдж вирішив налагодити своє особисте життя. Після чергового розлучення знаменитий ловелас відновив спілкування з колишньою дружиною Лізою Марі Преслі та закрутив із нею роман.

Як повідомляють інсайдери таблоїду Radar Online, 55-річний Ніколас Кейдж почав телефонувати колишній дружині ще влітку 2019 року. Саме тоді актор потерпав від новин про його невдалий шлюб з візажисткою Ерікою Койке, який протривав всього 4 дні. Журналісти намагались вивідати деталі чергового розлучення Ніколаса Кейджа та ретельно стежили за його особистим життям, що призводило до депресії.

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Допомогла йому впоратись із таким тиском донька культового співака Елвіса Преслі. Через 15 років після розлучення Ліза Марі, за словами інсайдерів, пробачила Ніколасу Кейджу всі розбіжності, які призвели до завершення їхніх стосунків, та відновила з ним спілкування.

Ініціатором примирення став сам Ніколас Кейдж, який тривалий час добивався розмови з колишньою коханою. Наполегливість актора таки вплинула на Лізу Марі, яка згодом погодилась піти з ним на побачення. Наразі в пари вже пройшло кілька романтичних зустрічей, а свої стосунки вони поки не готові афішувати.

Вони багато спілкуються і заново відкривають свої почуття одне до одного. Все почалося тоді, коли Ніколас зв'язався з нею на початку літа. Вони постійно розмовляють телефоном і навіть вже сходили на кілька побачень,

– розповів інсайдер.

Наразі ані Ніколас Кейдж, ані Ліза Марі Преслі не коментують новин про возз'єднання. Однак інсайдер переконує: найближчим часом пара офіційно оголосить, що знову разом.

Що відомо про шлюб Ніколаса Кейджа та Лізи Марі Преслі? Голлівудська пара вирішила одружитись у 2002 році. Для Ніколаса Кейджа цей шлюб був другим, а от для Лізи Марі Преслі – третім. Тому знаменитості вже мали досвід у розлученнях та були переконані, що їхні стосунки протривають значно довше, аніж попередні. Однак вже за 109 днів після весілля подружжя оголосило про розрив. Причиною Ніколас та Ліза Марі назвали непримиримі розбіжності. Оскільки у пари не було спільних дітей, розлучення пройшло досить швидко.



Після цього Ніколас Кейдж мав тривалі стосунки з офіціанткою Еліс Кім. Тільки після народження сина Кал-Ела Каппола він вирішив втретє піти до вівтаря. Наступною красунею в житті 55-річного Ніколаса Кейджа була візажистка Еріка Койке. Саме роман з нею став чи не найбільш скандальним у житті актора. Після року зустрічей Ніколас Кейдж несподівано одружився з Ерікою в Лас-Вегасі. Та вже за 4 дні чоловік подав документи на розлучення, заявивши, що був у стані алкогольного сп'яніння та дізнався, що кохана йому зраджує з іншим чоловіком. Сама Койке всі заяви заперечувала і вимагала грошової компенсації.



Не простим був і шлюб Лізи Марі Преслі. У 2006 році вона пішла до вівтаря з Майклом Локвудом. Після 10 років сімейної ідилії жінка подала документи на розлучення та досі має чвари з колишнім чоловіком через виховання трьох спільних дітей.