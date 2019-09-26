Через 15 років після розлучення Ніколас Кейдж та Ліза Марі Преслі відновили роман, – ЗМІ

48 Читать новость на русском
Ніколас Кейдж та ліза Марі Преслі закрутили роман
Ніколас Кейдж та ліза Марі Преслі закрутили роман / www.pinterest.com

Голлівудський актор Ніколас Кейдж вирішив налагодити своє особисте життя. Після чергового розлучення знаменитий ловелас відновив спілкування з колишньою дружиною Лізою Марі Преслі та закрутив із нею роман.

Як повідомляють інсайдери таблоїду Radar Online, 55-річний Ніколас Кейдж почав телефонувати колишній дружині ще влітку 2019 року. Саме тоді актор потерпав від новин про його невдалий шлюб з візажисткою Ерікою Койке, який протривав всього 4 дні. Журналісти намагались вивідати деталі чергового розлучення Ніколаса Кейджа та ретельно стежили за його особистим життям, що призводило до депресії. 

Читайте також: Майлі Сайрус завершила роман зі своєю дівчиною Кейтлін Картер, – ЗМІ

Допомогла йому впоратись із таким тиском донька культового співака Елвіса Преслі. Через 15 років після розлучення Ліза Марі, за словами інсайдерів, пробачила Ніколасу Кейджу всі розбіжності, які призвели до завершення їхніх стосунків, та відновила з ним спілкування. 

Ініціатором примирення став сам Ніколас Кейдж, який тривалий час добивався розмови з колишньою коханою. Наполегливість актора таки вплинула на Лізу Марі, яка згодом погодилась піти з ним на побачення. Наразі в пари вже пройшло кілька романтичних зустрічей, а свої стосунки вони поки не готові афішувати. 

Вони багато спілкуються і заново відкривають свої почуття одне до одного. Все почалося тоді, коли Ніколас зв'язався з нею на початку літа. Вони постійно розмовляють телефоном і навіть вже сходили на кілька побачень,
– розповів інсайдер. 

Наразі ані Ніколас Кейдж, ані Ліза Марі Преслі не коментують новин про возз'єднання. Однак інсайдер переконує: найближчим часом пара офіційно оголосить, що знову разом. 

Що відомо про шлюб Ніколаса Кейджа та Лізи Марі Преслі? Голлівудська пара вирішила одружитись у 2002 році. Для Ніколаса Кейджа цей шлюб був другим, а от для Лізи Марі Преслі – третім. Тому знаменитості вже мали досвід у розлученнях та були переконані, що їхні стосунки протривають значно довше, аніж попередні. Однак вже за 109 днів після весілля подружжя оголосило про розрив. Причиною Ніколас та Ліза Марі назвали непримиримі розбіжності. Оскільки у пари не було спільних дітей, розлучення пройшло досить швидко. 

Після цього Ніколас Кейдж мав тривалі стосунки з офіціанткою Еліс Кім. Тільки після народження сина Кал-Ела Каппола він вирішив втретє піти до вівтаря. Наступною красунею в житті 55-річного Ніколаса Кейджа була візажистка Еріка Койке. Саме роман з нею став чи не найбільш скандальним у житті актора. Після року зустрічей Ніколас Кейдж несподівано одружився з Ерікою в Лас-Вегасі. Та вже за 4 дні чоловік подав документи на розлучення, заявивши, що був у стані алкогольного сп'яніння та дізнався, що кохана йому зраджує з іншим чоловіком. Сама Койке всі заяви заперечувала і вимагала грошової компенсації. 

Не простим був і шлюб Лізи Марі Преслі. У 2006 році вона пішла до вівтаря з Майклом Локвудом. Після 10 років сімейної ідилії жінка подала документи на розлучення та досі має чвари з колишнім чоловіком через виховання трьох спільних дітей. 

blog_ava
Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
сьогодні
5545
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові романи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 найкрасивіших морів світу, які варто побачити у своєму житті
сьогодні 10:44 7 найкрасивіших морів світу, які варто побачити у своєму житті
Олена Булан 5166
Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
25 вересня 20:02 Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 7859
Як виглядати стильно у чорному одязі: приголомшливі приклади знаменитостей із показу Dior
25 вересня 17:20 Як виглядати стильно у чорному одязі: приголомшливі приклади знаменитостей із показу Dior
3536
"Голі" сукні та пікантні декольте: які зірки відзначились на Еммі-2019
23 вересня 23:25 "Голі" сукні та пікантні декольте: які зірки відзначились на Еммі-2019
5709
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
23 вересня 18:05 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
8905
Новини
Більше новин
Залиште відгук