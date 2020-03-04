Через коронавірус кіноіндустрія втратила мільярдні прибутки: підрахунки експертів

Спалах епідемії коронавірусу повпливав не тільки на сферу туризму, але й на кіноіндустрію. Чимало кінотеатрів зупинили роботу, що призвело до мільярдних збитків у Голлівуді.

2019 рік був дуже успішним для Голлівуду. Фахівці стверджують, що касові збори в цьому періоді зросли до рекордних 31,1 мільярда доларів. Однак радіти від таких показників довелось не довго: кінострічки, які готували показати весною 2020 року можуть зазнати фіаско в прокаті. За підрахунками експертів The Hollywood Reporter, загальні втрати можуть сягати 5 мільярдів доларів!

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Причиною для невтішних прогнозів є епідемія коронавірусу. Вперше недугу виявили у Китаї наприкінці 2019 року. Однак захворювання швидко поширилось на Японію, Південну Корею, Європу та США. За останніми даними, інфіковані понад 94 тисячі людей, померли – 3 214 людей, а одужали – понад 50 тисяч.



Коронавірус у світі / Інфографіка

Через спалах небезпечної недуги у світі закрили кінотеатри та парки розваг, а також скасували декілька світових прем'єр. Найбільші збитки в касових зборах прогнозують країнам Азії, зокрема, Китаю та Південній Кореї. Тільки в першій державі на невизначений термін закрили 70 тисяч кінотеатрів. Невтішні прогнози і на прокат фільмів в Японії та Італії, які були одними з головних кіноринків Голлівуду.

Ситуація зараз набагато гірша, ніж ми спостерігали під час спалаху коронавірусу MERS у 2015 році. Аудиторія тоді знизилася до більш ніж 40%, але не було такого масового закриття кінотеатрів, і ринок відновився приблизно через місяць. Такого сценарію можна не чекати з теперішнім коронавірусом. Прогноз непередбачуваний,

– розповів представник Корейської кінокомісії.

Поки кінотеатри в окремих країнах Азії та Європи закриті, на прем'єру очікують десятки голлівудських та китайських фільмів, яким прогнозували чималий успіх в прокаті. Зокрема, "Кролик Джоджо", "Дулітл", "Їжак Сонік", "1917" та "Маленькі жінки". Після того, як заклади відновлять свою роботу, дати дебютних показів змістяться, а представники кіноіндустрії намагатимуться вміло розприділити прем'єрні покази за короткий час.