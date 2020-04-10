Через коронавірус Мадонна втратила трьох друзів лише за останню добу: відео

Американська попдіва впродовж періоду самоізоляції ділиться своїми думками та переживаннями щодо спалаху коронавірусу. Проте останнє відео Мадонни виявилося надемоційним. Співачка зізналася, що вчора, 9 квітня, через COVID-19 з життя пішли троє її друзів.

Навіть в умовах карантинного режиму Мадонна намагається не втрачати зв'язок зі своїми прихильниками. У коротких відеороликах зірка розповідала, як проводить та емоційно переживає період самоізоляції. Черговим дописом на особистій сторінці в інстаграмі співачка повідомила, що лише за останню добу вона втратила трьох друзів через прогресування коронавірусу.

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Під супровід джазової музики у власному кабінеті за друкарською машинкою Мадонна зізналася, що останньої ночі навіть не зімкнула очей від болю та переживань. 9 квітня з життя пішли троє близьких для неї людей: двоюрідний брат, охоронець та Орландо Пуерто, який робив ремікси на її музику і допомагав потрапляти в танцювальні чарти.

Не кожен день ми проводимо добре. Я не спала минулої ночі ні хвилини, а сьогодні повністю розбита… За останні 24 години я втратила трьох людей… Це вплинуло на настрій. Сьогодні був поганий день, з мене досить,

– наголосила Мадонна.

Крім того, зірка, яка проводить карантин з родиною у Лондоні, зауважила, що її діти турбуються про її здоров'я та часто нагадують про травмоване стегно. Проте від такої опіки співачці стає лише гірше і вона дійсно почувається зламаною: "Якщо хтось каже, що ти зламаний стільки разів на день, ти починаєш так себе почувати".

Нагадаємо, станом на 10 квітня у світі підтверджено 1 614 858 випадків COVID-19. 96 791 людина померла від коронавірусу, 362 537 одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (468 895), Іспанія (157 025), Італія (143 626), Німеччина (118 235) і Франція (117 749).



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