Через коронавірус прем'єру фільму "Форсаж 9" перенесли на рік

Дев'яту частину легендарного фільму "Форсаж" мали презентувати вже в травні цього року. Проте через спалах пандемії коронавірусу, її прем'єру відклали на рік.

Нове захворювання спричинило зупинку багатьох культурних подій. Скасовують модні покази, виставки, концерти, фестивалі та інші масові заходи. Коронавірус також залишає свій відбиток на кіноіндустрії. Знімання низки фільмів призупинили, а вихід однієї з найбільш очікуваних стрічок 2020 року "Форсаж 9" перенесли на квітень 2021 року.

Читайте також: Зйомки серіалу "Сокіл та Зимовий солдат" зупинено через коронавірус

Таку інформацію оприлюднили на офіційній сторінці фільму у фейсбуці.

Ми відчуваємо всю вашу любов і очікування наступної частини нашої саги. Саме тому особливо складно повідомити вам, що ми повинні перенести дату виходу фільму. Стало ясно, що прихильники по всьому світу не зможуть побачити фільм у травні. Ми розуміємо, що є розчарування в тому, що треба чекати трохи довше, втім, це зроблено задля безпеки. Побачимось наступної весни,

– йдеться у заяві.

"Форсаж 9" – український трейлер: дивитися онлайн

"Форсаж 9" – офіційний трейлер: дивитися онлайн