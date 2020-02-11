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Через низькі рейтинги "Хижих пташок" студія Warner Bros. змінила назву фільму

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"Хижі пташки" / IMDb

Кілька днів тому "Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)" стартували у світовому прокаті і показали не найкращий результат. Шукаючи причину, творці фільму вирішили, що проблема у назві, тому швидко змінили її.

Протягом року студія Warner Bros. активно займалася промо-кампанією фільму "Хижі пташки", демонструючи тизери, трейлери, персонажні постери тощо. Стрічку називали чи не найочікуванішою прем'єрою 2020 року. Однак, як ми раніше писали, "Хижі пташки" не виправдали очікувань творців.

Тут більше: Фільм "Хижі пташки" з Марго Роббі стартував у прокаті гірше, ніж очікувалось

Після низьких касових зборів за перший вікенд кінокомпанія Warner Bros. вирішила перейменувати фільм через ймовірну погану асоціацію з персонажем Гарлі Квін. Про те, що надалі фільм буде представлено як "Гарлі Квін: Хижі пташки" пише видання Entertainment Weekly.

Нагадаємо, головну роль у стрічці зіграла Марго Роббі, яка знімалася також у картині "Загін самогубців", рейтинг якої був приголомшливо високим. До прикладу, при бюджеті 175 мільйонів доларів касовий збір сягнув 746 мільйонів доларів.

Хижі пташки: трейлер українською дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Марго Роббі Warner Bros.
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