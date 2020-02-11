Через низькі рейтинги "Хижих пташок" студія Warner Bros. змінила назву фільму

Кілька днів тому "Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)" стартували у світовому прокаті і показали не найкращий результат. Шукаючи причину, творці фільму вирішили, що проблема у назві, тому швидко змінили її.

Протягом року студія Warner Bros. активно займалася промо-кампанією фільму "Хижі пташки", демонструючи тизери, трейлери, персонажні постери тощо. Стрічку називали чи не найочікуванішою прем'єрою 2020 року. Однак, як ми раніше писали, "Хижі пташки" не виправдали очікувань творців.

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Після низьких касових зборів за перший вікенд кінокомпанія Warner Bros. вирішила перейменувати фільм через ймовірну погану асоціацію з персонажем Гарлі Квін. Про те, що надалі фільм буде представлено як "Гарлі Квін: Хижі пташки" пише видання Entertainment Weekly.

Нагадаємо, головну роль у стрічці зіграла Марго Роббі, яка знімалася також у картині "Загін самогубців", рейтинг якої був приголомшливо високим. До прикладу, при бюджеті 175 мільйонів доларів касовий збір сягнув 746 мільйонів доларів.

Хижі пташки: трейлер українською дивитися онлайн