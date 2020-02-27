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Через поширення коронавірусу у світі дітей Кейт Міддлтон відправили на карантин

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Приватну школу, де навчаються діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон, закрили на карантин / Instagram / @kensingtonroyal

У приватній лондонській школі Thomas' Battersea, де навчаються старші діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон, оголосили карантин. Причиною стало поширення коронавірусу у світі.

Як повідомляє The Daily Mail, поки адміністрація закладу відправила усіх учнів на карантин, який триватиме упродовж 2 тижнів. Представники Thomas' Battersea пояснили, що таке рішення прийняли, щоб запобігти можливості епідемії серед їхніх вихованців. 

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Четверо учнів приватної школи повернулись з відпочинку з Італії, де зафіксований спалах коронавірусу. І хоч діти не мають ознак вірусної хвороби, адміністрація школи прийняла рішення скасувати заняття та закрити заклад на карантин. Відтак принцеса Шарлотта і принц Джордж проведуть 2 тижні зі своїми знаменитими батьками – герцогами Кембриджськими. 

За даними таблоїду, таке ж рішення прийняли понад 30 шкіл у Великобританії. Окрім цього, карантин оголосили представники нафтової компанії Chevron, де один працівник потрапив до шпиталю з вірусним захворюванням.

Епідемія коронавірусу у світі викликає чимале занепокоєння, адже станом на 27 лютого кількість інфікованих перевищили 80 тисяч. Летальних випадків через коронавірус нараховують близько 3 тисячі. Поширення епідемії стрімко зросло в Італії: там від ускладнень від хвороби померло 12 осіб. Через надзвичайну ситуацію зі спалахом епідемії в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Тому карантин у британських школах був прогнозований. 

Наразі в Україні не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус. 20 лютого з китайського Уханя евакуювали 45 українців та 27 іноземців. Усі вони є здоровими та перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", що на Полтавщині. Водночас 25 українських моряків інфіковані коронавірусом: вони перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess разом із 3700 людей з 56 країн.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Велика Британія Зіркові діти Кейт Міддлтон Принц Вільям
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