Через спалах коронавірусу компанія Walt Disney закрила парки розваг у Токіо: подробиці

Епідемія коронавірусу не вщухає, через що торкається й різних галузей виробництва по всьому світу. Так, окрім сфери туризму та моди, страждає також кіно- та розважальна індустрія. До прикладу, компанія Walt Disney закриває свої парки розваг.

Величезні розважальні парки Disney, серед яких Tokyo Disneyland і Tokyo Disney Sea, закрилися у Токіо через спалах коронавірусу. Про те, що представниками компанії було прийнято таке рішення, повідомляється на сайті The Hollywood Reporter.

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У джерелі зазначається, що закрити парки розваг призвав японський уряд, оскільки наразі він намагається скасувати усі масові заходи на найближчі два тижні. Варто додати, що раніше компанія закрила подібні розважальні місця у Гонконгу та Шанхаї.

Варто відзначити, що саме в Японії наразі невелика кількість хворих та померлих в порівнянні з іншими країнами. Втім, місцевий уряд намагається вжити радикальних заходів, аби не допустити поширення захворювання.

Аналітики The Walt Disney Co. передбачили падіння прибутку компанії. Так, враховуючи закриття парків розваг, в поточному кварталі заробіток Disney може зменшитися на 280 мільйонів доларів.