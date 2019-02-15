Чергова зрада: коханий Хлої Кардашян провів ніч з подругою Кайлі Дженнер

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Хлої Кардашян порвала стосунки з Трістаном Томпсоном
Хлої Кардашян порвала стосунки з Трістаном Томпсоном / Instagram / @khloekardashian

Знаменита блогерка та реаліті-зірка Хлої Кардашян дізналась про чергову зраду свого коханого Трістана Томпсона. Канадський баскетболіст влаштував гучну вечірку, на якій повеселився з найкращою подругою Кайлі Дженнер – Джордін Вудс.

У сімействі Кардашян вже давно тривають заплутані стосунки між всіма членами великої сім’ї. Цього разу в епіцентрі подій вкотре опинилась Хлої Кардашян. Ще в останні дні своєї вагітності вона дізналась про зраду Трістана і через це передчасно народила від нього доньку Тру.

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34-річна Хлої пробачила невірність заради доньки та кілька місяців жила разом з коханим. Навіть у День Валентина 27-річний баскетболіст передав Хлої розкішні букети троянд, хоча сам і не з’явився вдома. Інсайдери видання RadarOnline також повідомляли, що у романтичний вечір він побував в одному з ресторанів Лос-Анджелеса, фліртуючи з жінками за барною стійкою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

 

Але видання TMZ облетіла інша новина: у суботу, 16 лютого, Томпсон прилетів у "місто ангелів" і замість того, щоб відвідати кохану з донькою він відправився у нічний клуб і провів час до ранку. Там його і помітили за поцілунками з блогеркою Джордін Вудс – найкращою подругою Кайлі Дженнер, яка є рідною сестрою Хлої.

Хлої Кардашян порвала стосунки з Трістаном Томпсоном
Джордін Вудс, з якою ймовірно зрадив Трістан Томпсон / Instagram / @jordynwoods

Коли ж Кардашян дізналась про це, вона негайно порвала стосунки зі зрадливим чоловіком і залишила в Instagram-Stories загадкові слова: "Будьте обережні з приводу того, скільки ви зможете витерпіти, оскільки саме ви привчаєте інших, як поводитися з вами". Після цього Трістан Томпсон опублікував у Twitter допис "Fake news", що перекладається як "Брехливі новини", але згодом він його видалив.

Хлої Кардашян порвала стосунки з Трістаном Томпсоном
Допис Трістана Томпсона у Twitter, який він згодом видалив / The Daily Mail

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Теги: LifeStyle Хлої Кардашян Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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