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Черговий конфуз: 79-річний Аль Пачіно не знав, в ефірі якого шоу дає інтерв'ю

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Аль Пачіно в ефірі The One Show / BBC

Відомий американський театральний і кіноактор вкотре викликає стурбованість світової спільноти своєю поведінкою. Аль Пачіно спантеличив публіку тим, що навіть не знав назви шоу, на яке його запросили. А згодом зірка намагався покинути студію просто посеред інтерв'ю під час прямого ефіру.

Знаменитий актор вкотре публічно оконфузився. Не встигла інтернет-спільнота висміяти його падіння на червоній доріжці кінопремії BAFTA-2020 під спалахами сотні камер, як Аль Пачіно дав черговий привід для обговорення.

Гаряча тема: Конфуз на BAFTA-2020: 79-річний Аль Пачіно впав на червоній доріжці

У вівторок, 4 лютого, культовий артист став гостем вечірнього випуску The One Show на телеканалі BBC One. Він з'явився у прямому ефірі програми разом з 28-річним американським актором Логаном Лерманом, аби популяризувати драматичний телесеріал "Мисливці". Проте, судячи з усього, молодий колега по знімальному майданчику значно краще підготувався до розмови з журналістами. 

Під час програми Аль Пачіно заявив, що завжди мріє про те, що робить. Коли ж ведучий запитав голлівудську знаменитість, чи мріяв він про The One Show, актор не на жарт розгубився. Його стурбоване обличчя промовисто підтвердило, що зірка не знав навіть назви ток-шоу. На щастя, ведучим програми та колезі Логану Лерману вдалося реабілітуватися. 

Проте на цьому конфузи не закінчилися. Аль Пачіно несподівано піднявся з дивану й заявив: "Я збирався піти". Ведучі пояснили, що програма досі триває і йому доведеться дочекатися її закінчення.

Така поведінка легенди кінематографу швидко стала однією з найбільш обговорюваних тем у соціальних мережах. І якщо одні запевняють, що у всьому винен менеджер Аль Пачіно, то інші переконані, що цей інцидент ще довго переслідуватиме актора. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд
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