Настало літо – пора смачних фруктів та ягід. Українська телеведуча Маша Єфросиніна вирішила поласувати смачними черешнями, які зараз дуже популярні. Зірка поділилася з шанувальниками відео, де показала, як збирає їх.

Ролик Маша опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. На ньому вона постала з кошиком в руках та похизувалася урожаєм соковитої черешні.

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Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча активно демонструє варіанти стильних образів на різноманітних заходах, показує свою жіночність та привабливість. Під час того, як рвала черешні, вона також похизувалася красивим літнім аутфітом.

Маша одягнула червоний костюм із дрібним білим принтом, який складався із кротопу з широкими рукавами та пікантним декольте і спідниці довжини міді. Такий look гарно підкреслив струнку фігуру знаменитості. Волосся зірка зібрала у хвіст. Образ вихідного дня вона доповнила великими сонцезахисними окулярами із темними лінзами та білою оправою.