Чи покаже Наталя Могилевська свого коханого: тизер на пісню "Я покохала"

Українська співачка поділилася ексклюзивними кадрами з нового кліпу. Судячи з відео, зйомки відбувалися в автентичній українській атмосфері. Національний колорит зірка передала завдяки копиці сіна та мальовничим пейзажам.

Наталя Могилевська заінтригувала шанувальників новими стосунками. Вона завжди ретельно приховувала своє особисте життя від громадськості, проте нещодавно зізналася, що почувається щасливою та закоханою. Вона не назвала імені свого обранця, але натякнула, що може привідкрити таємницю після того, як буде впевнена у стабільності та міцності своїх стосунків.

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Нещодавно народна артистка України оприлюднила новий хіт "Я покохала", який в ефірі шоу "Танці з зірками" публічно присвятила своєму коханому. Тепер на сторінці співачки в інстаграмі з'явилося ліричне відео зі зйомок кліпу.

Ловіть тизер "Я покохала"! Пишіть тут Ваші припущення щодо того, яким буде сюжет. Люблю вас розважити,

– прокоментувала прем'єру зірка.

Раніше Наталя Могилевська опублікувала світлину в оточенні звабливих юнаків. Як зазначила сама співачка, так проходили зйомки новорічного концерту "Привіт, 20ті!" На фото увагу привертають не лише молодики, а й стрункі ніжки зірки. Очевидно, що вона продовжила працювати над довершеністю свого тіла після різкого схуднення на шоу "Танці з зірками".

Що ж стосується прем'єри повної версії кліпу на пісню "Я покохала", то цю дату виконавиця теж поки вирішила залишити в таємниці.