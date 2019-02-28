Якщо на Євробаченні-2019 переможе представник Росії, Україна не братиме участі у наступному пісенному конкурсі. Адже за такого розвитку подій Євробачення-2020 мали б провести у країні-переможниці – Росії.

"Таке питання навіть не стоїть", – наголосив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія, повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте також: Я категорично проти! – Руслана про відмову від Євробачення-2019

Ми не братимемо участь, як ми це зробили, наприклад, з Чемпіонатом світу з футболу, який проходив у Російській Федерації. Ми його не транслювали. І участі брати (в Євробаченні-2020), я гадаю, ми теж не будемо,

– сказав Аласанія.

Чому Україна не братиме участі у Євробаченні-2019? Усе почалося зі скандалу довкола переможниці Нацвідбору на конкурс, співачки MARUV. Суспільство критично сприйняло інформацію про її гастролі у Росії, нечіткі відповіді про війну на Донбасі та, що права на її пісню Siren Song належать компанії Warner Music Russia.



Скандал завершився тим, що MARUV не підписала договір про участь у Євробаченні-2019 з Національною суспільною телерадіокомпанією України. Співачка сказала, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків".



Після відмови MARUV представити Україну на Євробаченні-2019, за правилами конкурсу, мав би представити музичний колектив Freedom Jazz, який посів друге місце у фіналі Нацвідбору. Проте гурт відмовився від цього. Згодом відмовились і гурти KAZKA та Brunettes Shoot blondes. Хоча останньому навіть не встигли запропонувати виступити на пісенному конкурсі. А 27 лютого НСТУ узагалі відмовилася від участі України у Євробаченні-2019.



Росію на Євробаченні-2019 представлятиме співак Сергій Лазарєв.