Чи знаєте ви тексти "Кузьми"? Перевірте свої знання
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Сьогодні Андрій "Кузьма" Кузьменко відзначав би свій 51-ий день народження. Майже чотири роки тому не стало українського співака, письменника, телеведучого, продюсера та актора – Кузьменко трагічно загинув у автокатастрофі на Дніпропетровщині.
Його пісні більшість пам’ятає ще з 1990-их. Слухаєш тексти Кузьми й відчуваєш щось близьке та рідне. Таке, що й з тобою траплялося в житті.
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Давайте разом з редакцією LifeStyle 24 згадаємо тексти пісень Андрія Кузьменка й заодно перевіримо, чи знаємо ми, у якій пісні звучали окремі фрази.
Перевір себе та поділись результатом з друзями!
Джерело: LifeStyle 24
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