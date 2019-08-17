Чи знаєте ви тексти "Кузьми"? Перевірте свої знання

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Перевірте, чи знаєт ви тексти "Кузьми"
Перевірте, чи знаєт ви тексти "Кузьми" / LifeStyle 24

Сьогодні Андрій "Кузьма" Кузьменко відзначав би свій 51-ий день народження. Майже чотири роки тому не стало українського співака, письменника, телеведучого, продюсера та актора – Кузьменко трагічно загинув у автокатастрофі на Дніпропетровщині.

Його пісні більшість пам’ятає ще з 1990-их. Слухаєш тексти Кузьми й відчуваєш щось близьке та рідне. Таке, що й з тобою траплялося в житті.

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Давайте разом з редакцією LifeStyle 24 згадаємо тексти пісень Андрія Кузьменка й заодно перевіримо, чи знаємо ми, у якій пісні звучали окремі фрази.

Перевір себе та поділись результатом з друзями!

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Андрій Кузьменко "Скрябін" Музика Новини культури Публікації Тести
Джерело: LifeStyle 24
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