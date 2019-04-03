Чистий четвер 2019: дата та що не можна робити в цей день в Україні

Чистий четвер, або як його ще називають – Великодній четвер завжди припадає на сьомий тиждень Великого посту і відзначається за три дні до світлого для Воскресіння Христового. Відтак у 2019 році українці відзначатимуть Чистий четвер 25 квітня. Що не можна робити у цей день – читайте у нашому матеріалі.

Чистий четвер – це день весняного очищення. Цього дня у кожній оселі повинно бути чисто, охайно та прибрано. Витріть вдома пилюку, помийте підлогу та вікна. Треба заглянути в кожен брудний куточок будинку. Вважається, що таким чином люди позбавляться у житті негативу.

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За переказами, цього дня пізно ввечері один з дванадцяти учнів – Іуда продав свого вчителя Ісуса Христа, якого розіп'яли. Тому кажуть, що в четвер оживають усі гадюки та вужі. Відтак людям рекомендується в цей день обов'язково вмитися або скупатися, щоб очиститися від гріхів.



Чистий четвер 2019: дата

Після генерального прибирання в будинку та на подвір'ї, віряни відправляються в церкву на богослужіння. Рекомендується у цей світлий вечір зберігати урочистий спокій і тишу. Ніхто не повинен сміятися, співати чи голосно розмовляти на вулиці в той час, коли в церкві читається Євангеліє.

У Чистий четвер прийнято рахувати гроші тричі на день: зранку до сходу сонця, в обід та увечері після заходу сонця. Така прикмета "притягне" у ваше життя гроші.



Чистий четвер 2019: що можна і не можна робити

Що можна робити в Чистий четвер:

1. Щоб зняти з себе пристріт, до сходу сонця вмийтеся водою примовлячи: "Змиваю з себе те, що на мене напустили, Чистим четвергом знімаю це".

2. Якщо дівчина не можу вийти заміж, то під час прибирання оселі треба пошепки сказати так: "Який світлий і красивий Чистий четвер, так і я буду для всіх прекрасною".

3. Щоб позбутися сварок у сім'ї, беруть хліб промовляючи: "Солю, солю, посипаю. Щастя в дім повертаю".

Що не можна робити в Чистий четвер:

1. Після генерального прибирання в Чистий четвер не можна прибирати сміття до самого Великодня, оскільки можна "насипати сміття в очі Христу, що лежить у труні".

2. Брудну воду після генерального прибирання, в якій накопичилася змита з будинку негативна енергетика, не можна виливати в межах дому. Вилийте її в тих місцях, де нічого не росте.

3. Від Чистого четверга до Страсної п’ятниці в жодному разі не можна залишати не вимитий посуд чи брудну білизну.