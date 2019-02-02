Чоботи зі зміїної шкіри і чорний пуховик: Кендалл Дженнер засвітила стильний образ в Нью-Йорку

Знаменита американська модель продемонструвала своїм шанувальникам, як потрібно носити образи у стилі "кежуал" і з чим поєднувати новий тренд 2019 року – зміїний принт.

23-річна Кендалл Дженнер є справжньою зіркою Instagram. Вона часто публікує гарячі фото і демонструє фігуру в крихітних бікіні. Її знімки набирають мільйони вподобань за лічені години. Однак кожним своїм світським виходом вона також демонструє відмінне почуття стилю.

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Кендалл вдало поєднує трендові і базові речі в один стильний "лук", тим самим дозволяючи шанувальникам копіювати її образи. Так, напередодні модель засвітилася на вулицях Нью-Йорка. Для виходу в місто Кендалл Дженнер обрала джинси з лампасами, перед яких був на тон темнішим, ніж задня частина, і білий гольф-oversize, заправлений в штани.

Поверх вона одягнула чорний пуховик міді-довжини. Однак родзинкою її образу стали сині чоботи зі зміїної шкіри на високих підборах. Кендалл заправила джинси в халяву, тим самим підкресливши свій вибір.



Кендалл Дженнер / Instagram / @hydrogenmagazine