Красиві чоловічі стрижки: підбірка найкращих зачісок на будь-який вибір

Стрижка для чоловіка – важливий аспект, який формує його зовнішній вигляд та дає оцінку того, хто він та чим займається. Це візитна карточка будь-якого чоловіка, який хоче мати статусний вигляд та бути помітним в очах своїх друзів та колег.

Стрижка Бокс

Стрижка бокс у чоловіків завоювала популярність вже давно. Така зачіска є універсальною, красивою, адже за нею не треба максимально доглядати. Стрижка бокс виглядає красиво, акуратно та естетично.



Стрижка бокс

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Стрижка Напівбокс

Стрижка напівбокс відноситься до класичних. Від усіх інших професійних стрижок її вирізняє збрита скронево-потилична частина і чітка окантована лінія. У цій зачісці основне дотриматися плавного переходу. Подовжений напівбокс можуть обрати чоловіки, які досить впевнені в собі, а напівбокс з чубчиком підійде тим, хто любить змінювати свій образ.



Стрижка напівбокс

Стрижка Андеркат

У чоловічій стрижці андеркат основною відмінністю є те, що у ній немає плавного переходу між довгим і коротким волоссям. Чоловіки обирають цю зачіску за вибриті скроні і довгу гривку. Така зачіска робить чоловіка більш чоловічим, сексуальнішим та рішучим.



Стрижка андеркат



Красивим чоловікам така стрижка дуже пасує

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Стрижка Кроп

Чоловіча стрижка кроп прийде на допомогу тим, хто не хоче витрачати багато часу на укладку волосся. Кроп – коротка чоловіча стрижка, для створення якої перукар повинен зголити лише боки, а на верхню частину волосся залишити 2,5 – 6 сантиметрів. Така зачіска підходить для усіх типів волосся.



Стрижка кроп

Стрижка Італійка

Презентабельний вигляд чоловіка – запорука успіху в багатьох сферах життєдіяльності. Стилісти радять приміряти на собі таку стрижку молодим хлопцям, спортсменам чи прихильникам класики. Італійка ідеально підходить для прямого та кучерявого волосся.



Чоловіча стрижка італійка

Стрижка Канадка

Стрижка Канадка з’явилася після того, як з такою зачіскою почали виходити канадські хокеїсти. Такий образ дуже сподобався чоловікам, тож вони вирішили і собі спробувати так виглядати. Тож тепер таку зачіску використовують не лише спортсмени, але й усі охочі.



Така зачіска пасуватиме елегантним чоловікам

Стрижка Пікс

Головна перевага стрижки пікс в тому, що вона дуже акуратна і не має жодних вікових обмежень. Зачіска пікс підійде тим, у кого пряме волосся. Правильна стрижка пікс виглядає так: волосся на скронях стрижеться коротко, а основний об’єм на верхній зоні.



Стрижка пікс

Стрижка Британка

Стрижка Британка призначена для молодих, енергійних та впевнених в собі чоловіків. Вона не підійде лінивцям, адже за цією зачіскою треба доглядати. Однак володарі такої стрижки точно не залишаться осторонь від жіночої уваги.



Стрижка британка

Стрижка Теніс

Стрижка теніс дарує своєму власникові презентабельний вигляд і строгість. Така зачіска підходить усім чоловікам, які доволі багато часу проводять у спортзалі. Різновид чоловічої стрижки можна підібрати індивідуально в залежності від типу зовнішності та форми голови.



Чоловіча стрижка теніс

Стрижка Пучок

Чоловічий пучок на волоссі став популярний з приходом хіпстерів. Чоловіки з довгим волоссям створювали характерний пучок на голові, і вже згодом, така зачіска стала трендовою. Що цікаво, важливим доповненням до такої зачіски є борода, аби ваш образ виглядав цілісним.



Стрижка пучок