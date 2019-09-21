Чоловічий піджак і бюстгальтер замість блузи: Розі Хантінгтон-Уайтлі показала звабливий образ

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Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rhwnews

Чималу кількість селебріті зібрало показове шоу Донателли Версаче, яке відбулося напередодні, 20 вересня. Серед запрошених було чимало знаменитостей, серед яких 32-річна модель Розі Хантінгтон-Уайтлі. Для появи на червоній доріжці кохана Стетхема обрала доволі сексуальний образ.

Міланський Тиждень моди привертає все більше уваги шанувальників цієї події з усього світу. Показові шоу та знаменитості, які відвідують захід у ролі гостей, заполонили всі fashion-сторінки в Instagram. Так, на фан-сторінці відомої моделі Розі Хантінгтон-Уайтлі з'явилися стильні фото звабливої англійки

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Запальна білявка постала перед папараці у стильному образі, який вже неодноразово відтворювали чимало знаменитостей. Вона одягнула масивний чорний піджак з сріблястою ниткою поверх бюстгальтера, завістивши свій ідеальний прес. Для "низу" модель обрала трендові широкі штани, доповнивши образ гострими туфлями-човниками. До слова, темний макіяж відмінно личив до її образу і красиво підкреслив колір світлих очей. Розі Хантінгтон-Уайтлі з задоволенням позувала перед камерами фотографів у різних позах, вибираючи кращі ракурси. 

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Indtagram / @rhwnews

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі на показі Versace / Indtagram / @rhwnews
 

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Теги: LifeStyle Розі Хантінгтон-Уайтлі
Джерело: LifeStyle 24
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