Чоловік К'яри Ферраньї святкує день народження: біографія італійського репера Fedez

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Fedez
Fedez / Instagram / @fedez

У вівторок, 15 жовтня, популярний італійський репер і чоловік відомої fashion-блогерки К'яри Ферраньї Fedez святкує день народження. Артисту виповнюється 30 років.

Федеріко Леонардо Лючія, більш відомий під псевдонімом Fedez, є музичним продюсером і одним з найбільш знаменитих артистів в Італії.

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Про день народження репер повідомив шанувальників на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши сімейне фото з дружиною К'ярою Ферраньї і їхнім спільним сином Лео.


Fedez, Лео і К'яра Ферраньї / Instagram / @fedez

Федеріко народився 15 жовтня 1989 року у Мілані. У 2007 році у 18 років Fedez випустив перший міні-альбом "Pat-a-Cake". У 2011 році Fedez випустив перший альбом "Penisola che non c'è", а в грудні того ж року вийшов його другий альбом "Il mio primo disco da venduto". 

У 2013 році Fedez презентував третій альбом "Sig. Brainwash – L'arte di accontentare", який посів перше місце в місцевому хіт-параді серед альбомів. Через кілька тижнів після його випуску альбом продав 60 000 примірників, а через рік 150 000 примірників.

J-AX & Fedez -– Italiana: дивіться відеокліп

Крім того, репер у 2014 році став членом журі місцевого телепроекту X Factor (Італія), італійської версії шоу талантів The X Factor (Великобританія).

J-AX & Fedez – Senza Pagare: дивіться відеокліп

 

6 травня 2017 року під час концерту в рамках туру "Comunisti col Rolex", зробив пропозицію руки і серця моделі Ферраньї, з якою зустрічався з 2016 року.

Fedez зробив пропозицію К'ярі Ферраньї: дивіться відео

 

1 вересня репер одружився з італійською блогеркою К'ярою Ферраньї. Їхнє весілля ще задовго до одруження назвали "італійським королівським весіллям".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Fedez (@fedez)

 

Зіркова пара виховує семимісячного сина Лео, який народився 19 березня. Батьки активно розповідають про первістка шанувальникам у соціальних мережах.

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Допис, поширений Fedez (@fedez)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Fedez (@fedez)

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Музика Зіркові дні народження К'яра Ферраньї
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