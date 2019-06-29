Чоловік Слави з "НеАнгелів" показав зворушливе фото з дочкою

Знаменитий пластичний хірург Едгар Камінський, який планує розлучитися зі своєю дружиною співачкою гурту "НеАнгели" Славою, зробив сюрприз шанувальникам, показавши рідкісне фото з дочкою Лаурою.

Як розповідала Слава в попередніх інтерв'ю, Едгар не полюбляє публікувати світлини своїх дітей у соціальні мережі, щоб вберегти їх від зайвої публічності та обговорення. Однак зранку 29 червня пластичний хірург зворушив прихильників спільним селфі з 3-річною дитиною.

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Камінський показав ніжну світлину на своїй сторінці в Instagram. На ній зірковий татусь позує в ліжку з маленькою Лаурою, яка кумедно дивиться у камеру.

"Наш ранок. Our morning", – лаконічно прокоментував фото Едгар.

Користувачі у мережі також вражені знімком з дочкою та припускають, на кого більше схожа Лаура.

"Маленька Слава", "Татова донечка", "У вас дуже красиві діти, такі ж як батьки", "Копія мами, але татова", – пишуть шанувальники.

Також подружжя виховує ще 4-річного хлопчика Леонарда. Наразі невідомо, як екс-закохані ділитимуть опіку над дітьми. Зазначимо, що судове засідання перенесли на 1 липня та зробили закритим від журналістів.

Що відомо про розлучення Слави і Едгара Камінських?Весілля Едгара та Слави відбулось 16 липня 2014 року, після якого закохані часто з'являлись на світських заходах, демонструючи сімейну ідилію.



Однак 5 червня на сайті Подільського районного суду з'явилась заява на розлучення. Її подав Едгар Камінський 19 квітня. У день розгляду заяви пластичний хірург вперше підтвердив розлучення.За словами Едгара, він вперше подав заяву на розлучення ще у 2017 році. Однак через півроку, напередодні судового процесу, вирішив дати собі другий шанс, який протривав лише 2 роки.



У день, коли був запланований судовий розгляд, ніхто з подружжя не з'явився на засіданні. Наразі розгляд перенесли на 1 липня. Відомо, що пара прагне уникнути в цій ситуації розголосу, тому наступне засідання буде закритим.