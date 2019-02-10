Чоловік Єлизавети II відмовився водити машину після аварії та віддав водійське посвідчення

97-річний чоловік королеви Великобританії Єлизавети II, герцог Единбурзький Філіп добровільно відмовився від водійського посвідчення

Британське видання The Sun повідомило про те, що член королівської родини пішов на це після того, як потрапив в аварію у січні в графстві Норфолк. 24 канал повідомляв про цей інцидент, коли внаслідок зіткнення з іншим автомобілем, позашляховик Філіпа перекинувся – винуватцем ДТП був герцог.

Читайте також: Бананова лихоманка: Меган Маркл спровокувала кумедний флешмоб у мережі

Тоді він отримав незначні травми і вже через тиждень його знову помітили за кермом. Хоча удар був доволі сильний – позашляховик Філіпа перевернувся на 180 градусів.



Аварія у яку потрапив Філіп у січні // The Sun

До слова у Великобританії немає верхньої вікової межі для права керування машиною, але після 70 років водійське посвідчення необхідно оновлювати тричі на рік.

Інша учасниця ДТП, 46-річна британка Емма Фейруезер, відреагувала на вчинок Філіпа, заявивши, що відтепер "на дорогах стало безпечніше". Внаслідок аварії вона отримала перелом зап'ястя, лікарі встановили їй титанову пластину. Вона додала, що принц "міг би здати права і раніше", однак вона розуміє, наскільки важко йому дався цей крок.

Через деякий час після інцидент вибачення жінці замість чоловіка принесла сама Єлизавета II. Пізніше Філіп вибачився у письмовому вигляді.