Чому не можна дарувати годинник: народні прикмети і забобони

Кожен з нас неодноразово чув про те, що дарувати годинники – погана прикмета, однак більшість не знають, чому не можна робити такі дарунки. Ми розібралися в тому, які прикмети пов'язані з даруванням годинника та в яких випадках не варто засмучуватися.

Чому не рекомендується дарувати годинник?

Перед тим, як зробити подарунок – людина тримає біля себе його і повністю оточує своєю аурою. Годинники вбирають в себе все найгірше, а потім віддають цю енергетику в будинок людини, якій цей подарунок призначений. Якщо людина перебуває в поганому настрої, у неї проблеми вдома і на роботі – годинник вашій оселі може принести неприємності.

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Також побутує інша думка, чому не можна дарувати годинник. Стрілки годинника мають гострі кінці, тож, відповідно, входять у категорію таких небажаних подарунків як ножі, виделки чи ножиці.

Часто кажуть, що якщо закохана людина подарувала своїй половинці годинник, то в час коли він вперше зупиниться – пара почне розпадатися.

Якщо вам подарували наручний годинник, не радять його одразу одягати – нехай він декілька днів постоїть у вашій оселі і звикне до оточення. Після цього можете сміливо його одягати.

Якщо ви вірите в ці прикмети, то під час того, як вам даруватимуть годинник – попросіть гостя взяти від вас декілька гривень. Таким чином, ви викупите годинник і він не принесе жодної шкоди.



Народні прикмети та заборони щодо дарування годинників

В яких випадках можна дарувати годинник?

Якщо ж ваша аура в порядку, у вас хороша енергетика та чудовий настрій – такий подарунок не принесе невдач. Тому перш за все, звертайте увагу на енергетику та настрій дарувальника.

Якщо ви дуже хочете придбати годинник в подарунок – купіть сертифікат в магазині, або ж просто подаруйте гроші. Вже самостійно людина обере серед багатьох інших, саме той годинний, який їй найбільше сподобається.

Чому треба обережно ставитися до годинників під час переїздів?

Кажуть, що годинники несуть у собі сильну енергетику, яка впливає на атмосферу в будинку. Коливання позитивних та негативних процесів відбувається лише тоді, коли вони справні.

Відомо, що годинники вбирають в себе увесь негатив, який буде відбуватися поза будинком. Відтак при переїздах рекомендується годинник заносити в нову оселю першочергово, якщо ж переїзд буде довготривалим – краще купити новий годинник.