Чому варто спробувати ВВ-крем для волосся: переконливі дані

Весь світ активно використовує сучасні розробки та інноваційні методи. Винятком не стає сфера моди і краси, де щороку презентують нові засоби для догляду за собою. Так, ВВ-крем для волосся вже оцінили мільйони красунь у світі. Тепер же новинка стрімко підкорює український ринок.

Життя сучасної жінки перенасичене щоденними турботами та клопотами. Відтак догляд за собою інколи стає тягарем, на який завжди не вистачає часу. В такому разі похід до салону краси чи перукарні перетворюється на справжній ритуал.

Читайте також: Що таке мезотерапія обличчя і як її застосувати у домашніх умовах

На допомогу приходять експерти, які щороку приголомшують всіх красунь світу новинками, що полегшують процес догляду за собою. Одним з інноваційних засобів є ВВ-крем для волосся від "Вітэкс".

Реєструйся в проекті "Секрети краси" і щоп'ятниці бери участь в розіграші сертифікату номіналом 5000 гривень на придбання косметики!

Що таке ВВ-крем для волосся та чому ним варто користуватись

У самій назві косметичного засобу розробники анонсували ефект від самої процедури. Абревіатура означає "beauty balm", що в перекладі з англійської – бальзам краси. За останні роки ВВ-крем став своєрідним еліксиром, який з легкістю може замінити десятки косметичних засобів та походів до салонів краси.

Відновлення волосся ВВ-кремом не вимагає багато зусиль, однак результат від цієї процедури приголомшує. Сухе та пошкоджене волосся за лічені дні стає слухняним і шовковистим, а звичайна укладка має помітний об'єм. Окрім цього, крем не змивається, відтак упродовж тривалого часу він живить волосся, зміцнює та усуває ламкість.

Як користуватись ВВ-кремом для волосся

Варто зазначити, що чимало косметологів та перукарів використовують ВВ-крем у роботі. Все тому, що після нього волосся ще довгий час отримує необхідне живлення та виглядає чудово. Через це жінки повертаються до свого майстра з проханням повторити процедуру.

Однак подбати про своє волосся можна і в домашніх умовах, зекономивши при цьому чимало коштів.

Розпочніть процедуру з миття голови. На вологе або чисте сухе волосся нанесіть ВВ-крем від "Вітэкс". Розподіліть засіб на всю довжину – від коренів і аж до кінчиків. Не змивайте його, натомість продовжіть процедуру укладкою за допомогою фену, вирівнювача або плойки. При цьому вам зовсім не потрібно переживати за стан здоров'я волосся: завдяки мікроелементам ВВ-крем не тільки живить його, але й має термозахист. Тому часте використання плойки не зіпсує красу волосся.

Виглядати прекрасно та доглянуто – просто! Варто тільки знайти правильні косметичні засоби, які допоможуть вам у цьому.

Читайте також: Топ-5 продуктів, які допоможуть жінкам зберегти красу