Чому варто влаштувати поїздку на Балі: 5 аргументів від телеведучого Нікіти Добриніна

Український телеведучий Нікіта Добринін влаштував особливу поїздку на Балі. Саме на курорті, з видом на екзотичні джунглі, шоумен освідчився своїй коханій Дарії Квітковій. Однак це не єдина причина, чому варто хоч раз помандрувати до індонезійського острова.

За словами Нікіти Добриніна, слово "Балі" у перекладі із санскриту означає "герой". Однак у теперішній час проявляти мужність на острові ні до чого, адже все адаптовано для туристів. Саме тут мандрівники можуть побачити кардинально іншу культуру та побут і поласувати улюблені страви за доступну ціну. Тож чому варто побувати на Балі – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

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1. Особлива культура

Балі дивує приїжджих з перших хвилин перебування там. Не тільки екзотичні краєвиди приголомшують туристів, але й пам'ятки архітектури. Зокрема, на Балі є королівський палац в Убуді, водні палаци Уджунг і Тірта Ганга, а також популярні серед блогерів балійські ворота Чанди Бентар. Є і моторошні релігійні ритуали, які приголомшують навіть досвідчених мандрівників.

Ми думали об'їхали майже всі храми. Але виявилося, на Балі їх понад 20 тисяч... Померлих тут кремують, а не ховають. Самі пару разів бачили цей ритуал біля доріг,

– розповів телеведучий.

2. Вулкани і водоспади

На острові є чимало вулканів та водоспадів, які зачаровують красою. Саме вони манять тисячі туристів, які щороку відвідують курорт. Однак Нікіта Добринін додав, що багато вулканів – активні, тому, "зі зрозумілих причин, це дуже небезпечно". А от біля водоспадів телеведучий та його обраниця провели чимало часу.

Це неймовірна сила і краса. Довго спускались і трусились ноги від навантаження, але це того вартувало,

– поділилась враженням Дарія Квіткова.

3. Місцева кухня

Телеведучий розповів, що чимало жителів Балі їдять руками. І це і не дивно, адже страви тут дуже смачні. "Тут є всі улюблені фрукти: ананаси, банани, папая, манго, маракуя, дуріан. На острові можна смачно поїсти і за 2 долари, і за 200. На ринках тут немає цінників, торгуватись і знижувати ціну потрібно втричі", – поділився Нікіта Добринін.

4. Колоритні розваги

Однією з популярних розваг на Балі є бої півнів. Це досить жорстоке шоу замінює місцевим жителям лотерею. Також на Балі є екстремальн ірозваги. які встиг випробувати Нікіта Доюбринін.

5. Побут

Особливим колоритом на Балі відзначається кожна вуличка. Житло, за словами Нікіти Добриніна, в середньому можна винайняти за 20-50 доларів. Окрім цього, телеведучий вирішив поділитись лайфхаками, які неодмінно стануть у пригоді туристам.

"Убуд – місто спокою і саморозвитку, а Кута і Чангу – місто вечірок. Тут найбільше австралійців, багато японців і китайців, а ще європейців. Потрібно бути готовим до лівостороннього руху на дорогах. Для інтернету і дзвінків найкраще придбати карту Telkomsel. Орендувати бюджетне житло можна в середньому за 20-50 доларів за ніч, непоганий номер в готелі – від 50 доларів, а віллу – за 450-1000 доларів і вище за місяць", – додав він.