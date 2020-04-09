"Чому жінки вбивають": що відомо про 2 сезон популярного серіалу
Від серпня 2019 року шаленої популярності у мережі набув серіал "Чому жінки вбивають" (Why Women Kill). Автори проєкту розсекретили інформацію, коли чекати 2 сезону стрічки.
Як відомо, перші епізоди серіалу "Чому жінки вбивають" вийшли на екран 16 серпня 2019 року. Прем'єра відбулась на телеканалі CBS та одразу ж прикувала увагу кіноманів. Серіал отримав шалену підтримку глядачів, тому його автори вже готують до випуску 2 сезон. Очікується, що нові епізоди вийдуть вже у вересні 2020 року.
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Сюжет серіалу базується на історії про трьох таких різних жінок. Всі вони проживають в одному будинку, але в різні часи, тому у кадрі можна побачити чудове відтворення певного десятиліття. Автори врахували не тільки тодішній стиль, але й особливості сімейного життя.
Одна з головних героїнь "Чому жінки вбивають" – домогосподарка, яка живе у 60-их роках ХХ століття. Бет тривалий час вважала, що її шлюб з інженером Робом буде бездоганним. Однак жінка дізнається про зраду чоловіка, який закрутив роман з офіціанткою якоїсь забігайлівки.
Та спроби врятувати шлюб приводять Бет до думки, що вона стане ідеальною дружиною. Дружиною, яка з нетерпінням очікує, коли стане вдовою.
Бет із серіалу "Чому жінки вбивають" / Кадр з серіалу
Друга героїня – Сімоне Гроув. Вона є світською левицею, яка переживає третє розлучення. Події розгортаються у 80-их.
Спершу Сімоне ретельно приховувала гомосексуальність свого чоловіка, щоб не викликати розмови у пресі та серед своїх впливових друзів. Однак згодом все це їй набридає, тому жінка обирає жорсткі та протизаконні дії.
"Чому жінки вбивають" / Кадр з серіалу
Третя героїня серіалу "Чому жінки вбивають" – Тейлор. Вона живе у наш час та є однією з успішних адвокаток. Окрім цього, Тейлор підтримує рух феміністок у США. З чоловіком у неї вільні стосунки, тому її шлюб можна назвати сучасним. В квартиру вона впускає жити свою подругу-бісексуалку, що може зруйнувати стосунки Тейлор.
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Тейлор із серіалу "Чому жінки вбивають" / Кадр з серіалу
Всі троє жінок відчайдушно борються за своє щастям та не бояться змін. А чоловікам залишається тільки одне – змиритись з цим або ж померти. Водночас глядачі наприкінці 1 сезону знайшли відповідь на головне питання – "Чому жінки вбивають?"
Наразі автори проєкту не розсекречують деталей 2 сезону серіалу. Однак точно у нових епізодах жінки продовжать знищувати тих, хто стоїть на заваді їхніх мрій. Вже відомо, що на глядачів чекають нові персонажі. Та чи залишаться головні героїні серіалу – поки залишається загадкою.
Головні актори серіалу "Чому жінки вбивають?"
- Люсі Лью
- Джинніфер Гудвін
- Александра Даддаріо
- Кірбі Хауел-Баптіст
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