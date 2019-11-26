Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити

29 листопада в Україні офіційно розпочинається довгоочікуваний день розпродажу – Чорна п'ятниця. Тепер майже кожен локальний чи інтернет-магазин пропонує хороші знижки на всі групи товарів. Ми обрали 10 позицій з AliExpress, серед яких ви можете придбати щось корисне для себе.

Чорна п'ятниця – це початок передріздвяних знижок у цілому світі. Започаткували цю традицію американці, і вже поступово день шалених знижок швидко підхопили інші країни. Період знижок буде тривати понад місяць, але тотальний бум у всіх магазинах відбудеться саме у Чорну п'ятницю, тож уважно слідкуйте за товарами, щоб не пропустити можливості купити річ за половину її справжньої ціни.

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10 товарів зі знижкою на AliExpress у Чорну п'ятницю

Заходячи в додаток AliExpress, кожна жінка потрапляє ніби в рай, адже вибір аксесуарів тут на будь-який смак. А впродовж Чорної п’ятниці, інтернет-магазин вам дарує не лише нові стильні прикраси, але й шалену знижку. Поспішіть обрати собі прикраси, які доповнять ваш образ на корпоративі чи в новорічну ніч.



Обирайте прикраси від звичайних сережок до вишуканих наборів

Образ успішної та впевненої в собі жінки створюється за допомогою охайного вбрання та лаконічних аксесуарів. Наручний годинник – це саме той аксесуар, який дозволяє жінці завжди контролювати свій час, чітко планувати справи та завжди мати неперевершений вигляд. На AliExpress ви можете обрати моделі-унісекс, класичні, ювелірні чи водонепроникні годинники.



Обирайте модель, яка вам найбільше сподобається

Догляд за собою – запорука красивого зовнішнього вигляду та охайності. В інтернет-магазині ви можете замовити різноманітні шампуні, гелі для душу, рідкі та сухі мила. Також багато декоративної косметики можна придбати з суттєвою знижкою до -50%: тіні для брів, губна помада, туш для вій, рум'яна, пудра чи тональний крем.



На AliExpress ви знайдете широкий асортимент косметики

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Парфуми – одна з найважливіших деталей, які характеризують особу за запахом. Рекомендуємо обрати для зимового періоду солодкуваті нотки парфумів. За допомогою парфумів, жінка чи чоловік демонструє свій характер, емоцію та передає власний стиль. На сайті обрати те, що потрібно саме вам – дуже просто. Все, що треба зробити – це обрати ціновий сегмент та категорію, яка допоможе вам швидше знайти потрібний аромат.



Щоб бути впевненим у своєму виборі – звертайте увагу на відгуки покупців

До Нового року залишилося зовсім мало часу, тож не гайте його, а придивляйтеся до вбрання, у якому б ви хотіли провести новорічну ніч. Вибір суконь на AliExpress настільки великий, що ми не впевнені, що ви зупинитеся лише на якомусь одному варіанті. А ще пам'ятайте, що новий одяг зробить вас щасливішими, красивішими та впевненішими в собі.



Красиве вбрання – ключик до успіху

Любителі спорту в інтернет-магазині AliExpress знайдуть для себе величезний вибір товарів. У Чорну п'ятницю ви можете суттєво зекономити і придбати зі знижкою спортивний одяг, кросівки, все для кемпінгу та плавання, фітнесу, бігу та ще багато чого іншого. Зверніть увагу на розділ "Лижі та сноубординг", адже в період зимових свят ви можете тут замовити увесь спектр лижного вбрання та навіть сани і тюби.



Не баріться з купівлею лижних костюмів для походу в гори

Що ще можна купити у Чорну п'ятницю: 10 корисних девайсів з Aliexpress

Ще задовго до святкування Різдва чи Нового року ми прикрашаємо свою оселю тематичним декором, який дарує відчуття свята та створює особливий настрій. Для того, щоб ваш дім набув справжніх різдвяних барв, рекомендуємо придбати новорічні свічки, гірлянди, кульки для ялинки, різдвяний декор для кухні чи вінок на двері.



Прикрашайте свою оселю вже відтепер

Мобільний телефон – невід'ємна частина нашого повсякденного життя. А його надійний захист може бути не лише запорукою його збереження в ідеальному стані, але й стильним аксесуаром. З плином часу чохли для телефону стали, як окремий вид мистецтва. Тепер зовнішній вигляд вашого телефону може змінюватися хоч щодня.



Чохли для телефонів на будь-який вибір

В інтернет-магазині AliExpress ви знайдете величезний вибір іграшок для хлопчиків і дівчаток. При виборі товару, особливу увагу звертайте на вікові обмеження. Наприклад, малюкам до року варто купувати такі іграшки, які не завдадуть шкоди. Дітям старшим підійдуть інтерактивні предмети, які будуть їх зацікавлювати та розвивати.



Дівчаткам однозначно сподобаються ляльки LOL

Домашніх улюбленців недарма називають нашими друзями, адже вони не лише вірні компаньйони, але й невичерпне джерело позитивних емоцій. Саме вони дарують нам радість, розслабленість та усмішку на обличчі. Тому ми радимо звернути увагу саме на товари для тварин, аби не обділити турботою наших менших друзів.



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