10 товарів зі знижкою, які варто купити в Чорну п'ятницю

Зізнавайтеся, хто з вас чекає на Чорну п'ятницю? Цей день ми любимо всі, адже маємо унікальну можливість купити товари з величезною знижкою не лише у локальних крамницях, але й не виходячи з дому в інтернет-магазинах. Ми знаємо, як вам важко зосередитися на покупках, які вам дійсно потрібні, тому пропонуємо переглянути список товарів, у яких ви точно не розчаруєтеся.

Знижки у Чорну п'ятницю – це не лише хороша нагода купити товари дешево для себе, але й придбати подарунки для друзів і близьких до різдвяних та новорічних свят. Офіційно бум шопінгу стартує в Україні 29 листопада, але ми радимо придивлятися до товарів вже зараз, адже більшість магазинів уже розпочали етап знижок на свою продукцію.

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Одяг

Чого-чого, а от одяг купити у Чорну п'ятницю буде одним з найлегших завдань. Вам не обов'язково чекати офіційного старту, адже багато магазинів пропонують знижки вже відтепер, адже пізніше при інтенсивному ажіотажі можна не встигнути придбати річ, яку ви дуже хочете. Що цікаво, магазини у Чорну п'ятницю не лише поповнюють свої запаси на складі, але й виставляють на продаж речі, які давно зникли з прилавків.



Купуйте одяг майже за пів ціни!

Косметику

Майже усі магазини косметики у день Чорної п'ятниці дарують щедрі знижки своїм покупцям. Крем для обличчя, маски, шампуні, кондиціонери – є необхідними предметами для кожної леді. Щодо декоративної косметики – придивляйтеся до знижок, які пропонуватимуть на помади, тіні для повік, туші для вій чи рум'яна.

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У Чорну п'ятницю ви можете обрати товари зі знижкою не лише для себе, але й для своїх близьких чи рідних. Потіште свою матусю подарунковим набором за 153 гривні, а для подруги оберіть, наприклад, набір для манікюру чи парфумований гель для тіла і волосся за 230 гривень.



Обирайте свій улюблений відтінок

Кухонний інвентар

Більшість свого часу жінки, які люблять готувати – проводять на кухні. І, безумовно, смачні страви у нас виходять не лише завдяки любові до приготування, але й красивого посуду. Каструля – найнеобхідніша річ на кухні, яку в період шалених знижок, можна придбати за вигідною ціною. Красиві тарілки, чашки, виделки, ложки – все це оживить вашу кухню і заграє новими барвами. Зрештою, з нового посуду страва виходить ще більш смачною. Керамічна тарілка обійдеться максимум у 80 гривень, тарілка з візерунком в середньому коштуватиме 150 гривень.



Нехай ваші обіди завдяки посуду будуть смачнішими

Вітаміни

Ні для кого не секрет, що у Чорну п’ятницю в магазинах буде відбуватися повне пекло. В Україні ситуація не така критична, як в Америці, втім натовп людей та кілометрову чергу до каси ви все ж таки застанете. Для того, аби зекономити свій час – зверніть увагу на інтернет-магазини. Вони також не пасуть задніх і пропонують досить хороші знижки на усі групи товарів.

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В кожній категорії міститься величезна кількість товарів на будь-який смак. Пропонуємо ретельно вивчити асортимент різноманітних харчових добавок, вітамінів та мінералів. Насіння чіа можна придбати за досить гарною ціною – всього за 172 гривні, вітамін С за 320 гривень, а таблетки Кальцію – так званого "короля" усіх мікроелементів за 399 гривень.



Готуйте смачні чіа пудинги

Гаджети

Чорна п'ятниця – це обвал цін на будь-які гаджети. Спеціалізовані магазини з технікою пропонують знижки до 70%. У цей період телефон, ноутбук, телевізор чи фотоапарат можете придбати за приємною ціною. Втім це не лише єдині товари, які ви можете купити. Зверніть увагу на аксесуари, дитячі товари, акустику чи навушники. Гадаємо, ви точно знайдете щось з потрібних вам товарів з досить великою знижкою.



У Чорну п'ятницю великий вибір різноманітних гаджетів

Взуття

Взуття – одне з основних складових образу будь-якої людини. Чоботи, черевики, туфлі, сандалі, кросівки – все це атрибути гардеробу, які потрібні кожному з нас. Інтернет-магазини у Чорну п'ятницю пропонують гарні знижки для таких товарів. Елегантні ботфорти на каблуці обійдуться вам у 4479 гривень, а чоловічі кросівки за 2239 гривень.



Знайдіть взуття своєї мрії

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Декор для дому

Щоб наша оселя була затишною, її треба декорувати різноманітними елементами, які створюють домашній затишок. Прикрасити свій дім ви можете за допомогою настільної лампи, ароматичними свічками чи в'язаними елементами. Враховуючи те, що незабаром настане новорічна пора – придивіться до гірлянд та ялинок. На різдвяні елементи декору в магазинах діятиме знижка від 15 до 60%.



Створіть вдома атмосферу справжнього свята

Іграшки для дітей

Якщо ви зайдете у магазин з дитячими іграшками у Чорну п'ятницю, то, ймовірно, швидко з нього вийти вам не вдасться. Магазини дбають про те, щоб і наймолодшим дісталися іграшки зі знижкою. Товари у різноманітному сегменті варіюються зі знижкою від 20% до 70%. Такі товари розлітаються досить швидко, тому поспішайте.



Потіште своїх малюків

Книги

Ми знаємо, що коли ви потрапляєте у книгарню, то перебуваєте ніби в лабіринті. Вам важко знайти концентрацію в світі літератури. І це не дивно, адже книги стали настільки естетично оформленими та цікаво написаними, що нам важко втриматися лише на якомусь одному варіанті. Тож Чорна п'ятниця дає вам можливість поповнити свою бібліотеку не лише однією книжкою, а вибрати їх навіть декілька, адже знижки вас приємно здивують.



Добра книга зігріє вас у холодний вечір

Білизну

Чим ще можна доповнити жіночу красу, як не вишуканою білизною? Влаштуйте для себе свято, адже у період Чорної п'ятниці можна суттєво зекономити. Бюстгальтер з Push-up обійдеться вам у 539 гривень, а трусики всього за 299 гривень. Прокидайтеся кожного ранку королевою!



Зробіть подарунок самій собі

Вдалих Вам покупок!