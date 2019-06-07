Серіал "Чорне дзеркало": біографія акторів 5 сезону

5 червня на сайті Netflix з'явились всі серії 5 сезону серіалу "Чорне дзеркало". У крайньому сезоні знялась низка акторів, ознайомитись із якими можна на нашому сайті.

Культовий серіал "Чорне дзеркало", який упродовж багатьох років підкорював серця глядачів, випустив 5 сезон. Журналісти LifeStyle 24 підготували для вас короткі біографії головних акторів.

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Ентоні Макі

Американський актор народився 23 вересня 1978 року в американському штаті Луїзіана у місті Новий Орлеан. Декілька разів він номінувався на премію ISA в різних категоріях. Глядачам Ентоні знайомий за серією фільмів "Месники", а також кінострічкою "Людина-павук", де він зіграв Сокола.



Ентоні Макі – актор серіалу "Чорне дзеркало"

У 2014-му році актор одружився з подругою дитинства Шелеттой Чапітал. Подружжя виховує трьох дітей. Окрім акторської діяльності, Макі також провадить власний бізнес. У 2011-му році він відкрив бар під назвою "NoBar".

Ях'я Абдул-Матін II

Ях'я Абдул-Матін II родом із Нового Орлеану. Його акторська кар'єра розпочалась зі зйомок у серіалі "Вiдрив", де зіграв власника клубу "Кадиллак". Окрім того, він знявся у драмі "Сідні Голл", комедії "Рятувальники Малібу" та фантастичній стрічці "Аквамен".



Ях'я Абдул-Матін II, котрий зіграв роль у серіалі "Чорне дзеркало"

Пом Клементьєв

Акторка родом із Франції. Шанувальники впізнають її за такими фільмами: "Вовк", "Безсонна ніч" та "Любов живе три роки".



Акторка Пом Клементьєв з відомого серіалу "Чорне дзеркало"

Найбільшу популярність здобула завдяки ролі Мантіс у фільмі "Вартові Галактики. Частина 2".

Ніколь Бехарі

Ніколь Бехарі народилася в Уест-Палм-Біч, штат Флорида, у 1985-му році на телебаченні дебютувала у фільмі "Гріхи матері".



Ніколь Бехарі, яка знялась у серіалі "Чорне дзеркало"

Бехарі знялася також у кінострічках "Сонна лощина", "Сором" та "42".

Луді Лін

Луді Лін брав участь в зйомках і озвучуванні фільмів: Полювання на монстра, Holiday Spin, Stasis, а також у серіалі "Марко Поло".



Луді Лін з серіалу "Чорне дзеркало"

Майлі Сайрус

26-ти річна співачка та акторка Майлі Сайрус також зіграла епізодичну роль у п'ятому сезоні "Чорного дзеркала". Найбільш відома шанувальникам за головною роллю у культовому серіалу "Ханна Монтана".



Майлі Сайрус зіграла епізодичну роль в серіалі "Чорне дзеркало"