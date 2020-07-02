У розпал літнього сезону Леся Нікітюк сумлінно розвиває свою кар'єру на телебаченні й замість відпочинку працює у кадрі. Проте зірка встигає демонструвати свої образи у соцмережах. Так, вона показала фото, на якому з'явилась у чорній мінісукні у відвертій позі.

Успішна телеведуча з послабленням карантину розпочала зйомки одразу двох популярних проєктів – "Хто зверху?" та тревел-шоу "Le Маршрутка". Якщо в ізоляції вона самостійно створювала свої образи, то тепер за її імідж відповідають стилісти, візажисти й перукарі. В інстаграм-профілі Леся Нікітюк показала look, який підготували для її появи перед камерами.

До теми У жовтій сукні посеред поля: Леся Нікітюк похизувалася стрункими ногами – яскраве фото

Зухвалий образ Лесі Нікітюк

Телеведуча постала у чорній мінісукні вільного крою, яка спокусливо оголювала її стрункі довгі ноги. Сміливий аутфіт вона доповнила чорними лакованими босоніжками на невисоких підборах. Особливу увагу вона приділила й аксесуарам. На її шиї чимало яскравих ланцюжків, а на руці красувався масивний золотий браслет.

Макіяж з виділеними очима та насичено-червоною помадою завершив стильний образ total black. Білявка зібрала волосся у високий хвіст та вклала чубчик.

Леся Нікітюк позувала у досить відвертій позі, зважаючи на те, що була одягнена у мінісукню. "Я на низькому старті", – прокоментувала телеведуча. Вона зауважила, що фото зроблене під час зйомок програми "Хто зверху?" й вирішила поцікавитися у прихильників, хто ж переможе у 10 сезоні шоу: "дівчата чи дівчата".